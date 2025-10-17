ESTA NUEVA PAVIMENTACIÓN NOS BRINDARÁ SEGURIDAD Y BIENESTAR: VECINOS DE FESNOS EN SOLEDAD

* Las y los habitantes destacaron el trabajo cercano del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz en la obra de pavimentación y sustitución de drenaje de la calle Paseo de los Fresnos, que recuperará las vialidades y mejorará la calidad de vida de las familias

Con evidente emoción y agradecimiento hacia el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las y los habitantes de la colonia Los Fresnos celebraron el arranque de las obras de pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario de la calle Paseo de los Fresnos, que consideran un cambio significativo para su entorno, ante los beneficios que esta obra traerá a su movilidad y seguridad.

Guadalupe del Carmen, vecina de la colonia, expresó su satisfacción por las mejoras que comienzan a notarse. “Ya la colonia se ve más bonita, las calles están más tranquilas, a veces en la noche uno venía cuidándose para no caerse por las subidas y bajadas, pero ahora con esta rehabilitación será más fácil y seguro caminar, yo le agradezco mucho al Alcalde por acordarse de nosotros, porque sí nos hacía falta y de corazón le doy las gracias por empezar estos trabajos,” comentó emocionada.

Por su parte, José Alberto Domínguez recordó que, por muchos años, las calles presentaron problemas de encharcamientos e inundaciones que afectaban la seguridad de los vecinos. “Nos beneficia mucho esta obra porque ya no se encharcará el agua, antes se hacían hoyos y filtraciones que dañaban el pavimento y los carros. Desde niño recuerdo que esto era puro lodo; ahora con el trabajo que se está haciendo vamos a poder transitar mejor, solo pedimos que sigan adelante y terminen pronto, porque realmente nos ayuda a todos,” señaló.

La rehabilitación en Avenida de los Fresnos que beneficiará a más de 4 mil personas, forma parte del programa de mejora integral de vialidades que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, enfocado en brindar calles seguras, funcionales y dignas para todas las familias, los trabajos incluyen la pavimentación con concreto hidráulico, la renovación de líneas de drenaje y agua potable, así como la instalación de alumbrado público, contribuyendo al desarrollo ordenado y al bienestar de la población.