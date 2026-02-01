8.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

ESFUERZOS COORDINADOS LOGRAN SOFOCAR INCENDIO EN SOLEDAD

By Redacción
107
spot_img
sábado, enero 31, 2026

Tras el reporte por el registro de un incendio en la colonia Genovevo Rivas Guillén 2do plano, personal de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, acudió de inmediato y coordinó esfuerzos para sofocar las llamas, provenientes de un taller de carpinteria.

El incidente se desarrolló en la calle Los Arriaga, donde personal operativo de esta dependencia, Cuerpo de Bomberos y Guardia Civil Municipal, realizaron un trabajo en equipo para combatir este incendio. Luego de minutos de labor, el riesgo quedó mitigado para familias vecinas al sitio.

No se reportaron personas lesionadas, aunque si daños materiales en el interior del establecimiento.

Derivado de esto, se llevó a cabo la clausura del lugar y se aplicaron sanciones administrativas a los propietarios, quienes fueron llamados para regularizar la situación.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma un trabajo de cercanía, compromiso y responsabilidad para proteger la integridad y patrimonio de la población, con acciones inmediatas a situaciones de emergencia. Asimismo, se pide a la ciudadanía robustecer la cultura de la prevención y autocuidados.

Artículo anterior
PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD MANTIENE “OPERATIVO INVERNAL”; PRONÓSTICO DE MÁS DESCENSOS DE TEMPERATURA
Artículo siguiente
CON 300 MDP, INICIA CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA MUJERES Y JÓVENES SOLEDENSES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.