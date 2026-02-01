ESFUERZOS COORDINADOS LOGRAN SOFOCAR INCENDIO EN SOLEDAD

Tras el reporte por el registro de un incendio en la colonia Genovevo Rivas Guillén 2do plano, personal de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, acudió de inmediato y coordinó esfuerzos para sofocar las llamas, provenientes de un taller de carpinteria.

El incidente se desarrolló en la calle Los Arriaga, donde personal operativo de esta dependencia, Cuerpo de Bomberos y Guardia Civil Municipal, realizaron un trabajo en equipo para combatir este incendio. Luego de minutos de labor, el riesgo quedó mitigado para familias vecinas al sitio.

No se reportaron personas lesionadas, aunque si daños materiales en el interior del establecimiento.

Derivado de esto, se llevó a cabo la clausura del lugar y se aplicaron sanciones administrativas a los propietarios, quienes fueron llamados para regularizar la situación.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma un trabajo de cercanía, compromiso y responsabilidad para proteger la integridad y patrimonio de la población, con acciones inmediatas a situaciones de emergencia. Asimismo, se pide a la ciudadanía robustecer la cultura de la prevención y autocuidados.