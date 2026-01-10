ESCUELAS EN SOLEDAD FUERON PROTEGIDAS Y ESTAN LISTAS PARA REINICIO DE CLASES: ALCALDE

– Juan Manuel Navarro reconoció el trabajo coordinado entre la Guardia Civil y Educación Municipal, para lograr un saldo blanco en todo el periodo vacacional.

– Informó cero daños en cerca de 218 planteles de nivel básico, que este 12 de enero reabrirán para recibir a más de 56 mil estudiantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que durante la temporada vacacional decembrina, se registró saldo blanco y cero incidencias de daños o vandalismo en los aproximadamente 218 planteles educativos de nivel básico, así como preparatorias y Universidades ubicados en el municipio, reconociendo el arduo trabajo de la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Educación, que priorizaron la protección del patrimonio educativo y la tranquilidad de docentes, directivos, madres y padres de familia.

Recalcó que estos resultados son gracias a la cercanía entre las áreas municipales y las comunidades educativas, fortaleciendo los lazos de comunicación y permitiendo atender reportes de inmediato, pero también a la presencia policial fuerte y permanente que se mantuvo durante todo el periodo en cada institución. “Durante este periodo instruimos a la Dirección de Educación y a la Guardia Civil Municipal a reforzar los rondines de vigilancia en todos los planteles, en constante comunicación con las sociedades de padres de familia, porque cuidar las escuelas es cuidar a nuestras hijas e hijos”, expresó el edil.

Explicó que en total se realizaron 574 rondines de vigilancia coordinados por parte de la Guardia Civil, en los cuales también se contó con la participación de la Guardia Civil Estatal; esta suma de esfuerzos permite que niños, niñas, adolescentes y jóvenes regresen a sus aulas bien cuidadas, con todo su material y equipo escolar listo para reiniciar actividades y su desarrollo estudiantil.

De esta manera, mencionó que el Gobierno Municipal perfecciona estas acciones que forman parte de una línea de trabajo permanente orientada a la prevención, la cercanía con la población y la atención oportuna, manteniendo presencia en los entornos escolares para que el regreso a clases se dé en espacios seguros y con confianza para estudiantes, docentes, madres y padres de familia.