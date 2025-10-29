ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FORJA EL TALENTO INFANTIL DE SOLEDAD

– Alumnos participaron con emotiva interpretación en la inauguración del Altar de Muertos Monumental de Presidencia de Soledad

– La Escuela mantiene sus puertas abiertas a niñas, niños y jóvenes con el deseo de aprender, crear y expresar emociones a través de la música

Con entusiasmo y alegría, el primer Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música engalanó la inauguración del Altar de Muertos Monumental instalado en el interior de la Presidencia Municipal; las y los pequeños ataviados como catrines y catrinas, interpretaron con emotividad los temas “Recuérdame”, “Un Poco Loco” y “El Mundo es mi Familia”, conquistando al público presente con su talento y simpatía.

El director de la Escuela Municipal de Música, Sergio Tenorio Castillo, informó que la escuela de reciente creación que comenzó actividades en agosto, tiene como meta “sembrar el amor por la música desde la infancia” y consolidar en el futuro una Orquesta Infantil Municipal que represente el talento y orgullo de Soledad.

Bajo esta premisa, comentó que el proyecto avanza y al momento ha logrado reunir en tres meses de trabajo entre 30 y 40 estudiantes que aprenden a ejecutar instrumentos como guitarra principalmente, instrumentos de viento y piano.

Señaló que actualmente, la Escuela Municipal cuenta con un equipo de cuatro docentes con formación y experiencia para enseñar diferentes instrumentos, incluso un par de ellos son multiintrumentistas, lo que posibilita enseñar a los pequeños las habilidades para dominar distintos instrumentos.

Tenorio Castillo precisó que como parte de su formación, las y los alumnos próximamente participarán en el Desfile Cívico-Militar del 20 de Noviembre, y se presentarán con villancicos durante el tradicional encendido del árbol navideño que se realiza en la Plaza Principal.

Recordó que, la creación de la Escuela responde a la visión del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha enfatizado la importancia de ofrecer a la niñez y juventud del municipio oportunidades de desarrollo, cultura y formación artística.

Cabe destacar que, la Escuela Municipal de Música se encuentra en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” y ofrece clases de 15:00 a 20:00 horas, distribuidas por grupos de lunes a viernes. Sus admisiones se encuentran abiertas a más niños y niñas del municipio, de entre 8 a 15 años, que tengan el interés de desarrollar sus habilidades musicales en un espacio cercano, seguro y formativo sin descuidar sus actividades escolares.