ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SOLEDAD ABRE INSCRIPCIONES EN ENERO

– Niñas, niños y jóvenes de 8 a 15 años pueden integrarse a partir del 5 de enero a clases de formación musical gratuitas

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud, la Escuela Municipal de Música reanuda sus clases y mantiene abiertas sus inscripciones a la infancia y adolescencia de 8 a 15 años de edad, que tengan interés en aprender a desarrollar habilidades musicales.

Este espacio dedicado a la formación artística, reanudará sus clases este lunes 5 enero con distintos talleres musicales: los lunes se da atención a coros e instrumentos de aliento como trompeta, saxofón, melódica y clarinete; los martes se imparten clases de piano y guitarra; los miércoles se trabaja con batería, percusiones e instrumentos de viento; los jueves continúan piano, guitarra y coros; y los viernes se destinan a ensamble y percusiones, permitiendo así una formación integral para los interesados.

La educación artística impartida en la Escuela Municipal de Música busca fortalecer el talento local desde la infancia y acercar a niñas, niños entre 8 y 15 años de edad a las artes musicales, sin ningún costo para las familias, ya que el acceso a instrumentos está garantizado para todas y todos los alumnos interesados.

Como único requisito para integrarse a estos grupos es contar con el interés y la disposición de aprender la interpretación de uno o varios instrumentos musicales y solicitar información al número telefónico 444 205 303; posteriormente realizar su inscripción gratuita en las oficinas ubicadas en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” de Soledad, en la colonia Rancho Blanco, donde se imparten las clases de 15:00 a 20:00 horas.

Cabe recordar que la creación de la Escuela Municipal de Música responde a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha expresado la importancia de brindar a la niñez y juventud oportunidades de desarrollarse en las artes, con el objetivo de fortalecer el orgullo e identidad de los soledenses mediante sus expresiones culturales.