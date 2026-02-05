ENTRE LA JUVENTUD, GOBIERNO DE SOLEDAD CONMEMORA 109 AÑOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO

– Con un acto cívico en la escuela Secundaria “Ignacio Manuel Altamirano”, autoridades municipales conmemoraron el 109 aniversario de la Constitución Política de 1917, fortaleciendo la formación cívica y la cercanía con las juventudes.

En un ejercicio de identidad nacional y cercanía con la comunidad educativa, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez conmemoró, este jueves 5 de febrero, el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México de 1917, mediante un acto cívico y Honores a la Bandera en la escuela Secundaria “Ignacio Manuel Altamirano”, en la colonia Las Palmas, encabezado por el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, en representación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirmando el compromiso institucional de escuchar, atender y estar cerca de las familias y juventudes.

Durante la ceremonia, que contó también con la presencia de Velia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica Municipal, y de Ulises López Rendón, titular de Fuerzas Municipales, con la participación de la banda de guerra y escolta del plantel, así como reseñas históricas a cargo del alumnado, se destacó que la Constitución de 1917 surgió tras un proceso social que buscó justicia, igualdad y libertad para el pueblo mexicano, convirtiéndose en la primera en el mundo en reconocer derechos sociales como la educación, la salud y el trabajo.

Benjamín Pérez Álvarez subrayó que “recordar este hecho histórico es reconocer que la Carta Magna es el documento que nos rige, nos da identidad y protege a cada persona; garantiza que nuestras y nuestros jóvenes tengan acceso a la educación y vivan en un país donde su voz cuenta, y por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reiteramos el compromiso de seguir trabajando para que esos derechos se cumplan en Soledad”.

El funcionario enfatizó que cada acción del Gobierno Municipal, desde el fortalecimiento de las escuelas hasta los programas sociales, responde a los principios constitucionales, manteniendo una política cercana a la población, especialmente a estudiantes, familias y sectores vulnerables, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades, bienestar social y un entorno de paz que fortalezca la democracia local.

Por su parte, el director de la institución, Guillermo Alfaro Acevedo, expresó que “con mucho orgullo conmemoramos 109 años de nuestra libertad constitucional, una Constitución creada para respetar los derechos de cada ciudadano; la presencia de las autoridades municipales nos brinda respaldo y tranquilidad para seguir creciendo en educación, trabajando con seguridad y compromiso”, destacando que la colaboración entre escuela y gobierno fortalece la formación de ciudadanas y ciudadanos participativos y conscientes de su papel en la sociedad.

Las y los estudiantes de este plantel educativo participaron en este evento del calendario histórico de nuestro país, recordando la importancia de este documento nacional que brinda identidad, justicia y derechos a cada mexicano y mexicana.