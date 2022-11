Encabeza Ricardo Gallardo Cardona reunión del gabinete estatal

• En 2022 se consolidó un equipo fuerte al que el Mandatario Estatal llamó a reforzar el trabajo, dado que en 2023 continuará la transformación de San Luis Potosí

El Gobierno del cambio afianza la transformación de San Luis Potosí a través de los resultados de cada una de las dependencias estatales; por ello, a pesar de los logros obtenidos durante el primer año de la administración, se debe fortalecer el ritmo de trabajo para alcanzar más y mejores resultados hacia el 2023 en beneficio de la ciudadanía, consideró el Mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona, tras sostener una reunión con las y los integrantes del gabinete estatal para evaluar y dar seguimiento a los objetivos trazados.

El Jefe del Ejecutivo Estatal, dijo que el gabinete ya está consolidado y por ahora no se contemplan cambios, pero dejó en claro que las y los funcionarios no deben confiarse, ni bajar la guardia, “la evaluación es permanente y quien se desvíe o no cumpla con los objetivos, se tendrá que ir; las necesidades del Estado son muchas, los efectos de la ‘herencia maldita’ han sido de largo alcance y afectaron a San Luis Potosí más de lo que se supone”.

Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo, ya se nota el cambio en la transformación del Estado, con obras públicas en las cuatro regiones de la entidad, servicios de calidad, acciones, programas sociales, disminución del índice delictivo, la reconstrucción del tejido social, la unidad, paz, tranquilidad y armonía en la sociedad potosina; se desterró la discordia y la confrontación, hay respeto y tolerancia, pluralidad política, consensos con los actores y fuerzas políticas diversos.

El Mandatario Estatal exhortó a las y los miembros de su gabinete, a seguir dando resultados y redoblar el esfuerzo, pues la población tiene la confianza en que los compromisos contraídos, seguirán siendo cumplidos, de ahí que aún quedan algunas áreas en las que falta más trabajo, por lo que, de ser necesario, se harán los ajustes que se requieran y les recordó que, “nadie tiene su cargo seguro dentro de la administración”.

Finalmente, apuntó que en el 2023 continuará la transformación para San Luis Potosí, pero para ello, se requiere mantener el ritmo de trabajo para lograr más avances que están demandando las y los potosinos, por lo que se requiere contar con las y los mejores perfiles para cumplir con esta encomienda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...