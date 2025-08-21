EN TIEMPO Y FORMA, COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA AVANZA EN SU CONSTRUCCIÓN

– Actualmente se tiene un avance de más de un kilómetro de la línea de drenaje sanitario y casi 300 metros del colector, lo que significa un progreso ordenado y eficiente.

La construcción del Colector pluvial en la colonia Privadas de la Hacienda, por parte del Gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez y Gobierno Estatal, progresa ininterrumpidamente como un símbolo de esperanza y una solución definitiva a las inundaciones que en cada temporada de lluvia se presenta en esta comunidad; los trabajos iniciaron desde el primer día de arranque en la calle Cruz Colorada, y hoy avanzan en tiempo y forma.

Lo anterior, lo informó Jorge Grimaldo Limón, titular de la Dirección de Infraestructura municipal, quien explicó que actualmente las labores registran la construcción de más de un kilómetro de la línea de drenaje sanitario y casi 300 metros del colector. “El ducto del drenaje contempla tubería de 24 pulgadas, mientras que el del colector, de 60, garantizando gran capacidad para la funcionalidad del proyecto”, dijo.

Detalló que este proyecto que fortalece la infraestructura hidráulica en el municipio, indica su inicio en la parte baja de la zona para ejecutar las conexiones de ambas líneas (drenaje y colector) con la zona de desfogue, además de construir un cárcamo de bombeo automatizado que facilite la captación del agua residual cuando se avance hacia el frente, es decir, cuando los trabajos alcancen la entrada a la colonia Privadas de la Hacienda.

Grimaldo Limón dijo que dentro del progreso de la obra, se encuentra también la culminación de 15 pozos de visita que integran el Colector, y recordó que esta obra atiende una demanda social añeja, olvidada por gobiernos estatales pasados que no quisieron sumar esfuerzos con el Ayuntamiento para hacerla realidad, sin embargo, hoy se vive una transformación gracias a la visión y cercanía con la gente del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Por último, dijo que con una inversión bipartita de 42 millones de pesos, este Colector beneficiará a más de 20 mil personas que a diario cruzan esta zona, de colonias Privadas de la Hacienda, Primero de Mayo, 6 de Mayo, Conjunto del Real, entre otras.