EN TIEMPO RÉCORD Y CON ORDEN, OFICINA DE ENLACE DE LA SRE EN SOLEDAD ENTREGA PASAPORTES A LA CIUDADANÍA

– En los últimos días se ha logrado reducir significativamente el tiempo de respuesta a las solicitudes, citas de los usuarios y liberación de pasaportes

La Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Soledad de Graciano Sánchez continúa fortaleciendo la atención ciudadana con capacitaciones a todo su personal para la mejora de servicios, lo que ha logrado agilizar en tiempo récord la entrega de pasaportes respondiendo a las directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de brindar eficiencia de manera sencilla y trato cercano en cada área municipal.

La titular de esta área, Litssy Darlein Rivas Gómez, destacó que gracias a la reciente certificación que obtuvo todo el personal, se ha logrado reducir significativamente el tiempo de respuesta a las solicitudes y citas de los usuarios. “Estamos teniendo entrega en tiempo récord, expedimos este documento en tres días hábiles, los mismos usuarios reconocen el cambio y la mejora en la atención”, señaló.

La oficina ubicada en Blas Escontria, #832, esquina con Cruz Verde, libera alrededor de 200 pasaportes al mes y atiende a la ciudadanía con asesoría personalizada para facilitar que los interesados concluyan su trámite. “Nuestro objetivo es que la gente tenga una buena experiencia desde que llega a solicitar su pasaporte hasta que lo recibe”, añadió Rivas Gómez.

La funcionaria precisó que los requisitos para realizar el trámite se mantienen: Acta de Nacimiento, INE vigente, Curp, hoja de datos personales, confirmación de cita impresa, comprobante de pago bancario, y constancia de estudios o carta padiatrica en caso de menores de edad. De no contar con Acta de nacimiento, se puede obtener en la oficina Enlace, sin embargo, de requerir modificación de datos, se pide realizar el procedimiento de manera personal en linea o en el área correspondiente para asegurar la validez del documento.

Cabe mencionar que existen tres maneras para la confirmación de citas: a través del portal oficial en internet, vía telefónica en el Centro de Contacto, disponible de lunes a domingo, o mediante WhatsApp oficial al número 55 89 32 48 27, canales de comunicación que permiten agilizar el proceso y resolver dudas de forma directa.