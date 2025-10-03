EN SOLEDAD, UNIDAD ECOLÓGICA SUPERVISA ADECUADO TRASLADO DE RESIDUOS Y GARANTIZA ORDEN AMBIENTAL

* La Dirección de Ecología Municipal reporta que desde el inicio de operaciones de esta Unidad, se ha logrado concientizar a recolectores de residuos y concretar el traslado adecuado de desechos

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología Municipal, reforzó las acciones de monitoreo y vigilancia con la implementación de la Unidad Ecológica, que ha permitido avanzar de manera significativa en el ordenamiento ambiental y la reducción de residuos en las principales vialidades del municipio; esta estrategia se implementa bajo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el objetivo de garantizar espacios más limpios y un entorno digno para las familias soledenses.

La Coordinadora de Ecología, Yasmín Luna Barrios, destacó que gracias a esta unidad se llevan a cabo inspecciones constantes a recolectores de residuos sólidos urbanos y transportistas, para verificar el cumplimiento de la normativa, particularmente la obligación de utilizar lonas en los vehículos que trasladan desechos. “Por indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro hemos ido invitando a ser más empáticos con el medio ambiente, y hoy ya vemos un cambio, porque cada vez hay menos basura en arterias como la carretera Matehuala, el Bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca generar conciencia entre transportistas y recolectores, recordándoles que contar con permisos vigentes y cumplir con las medidas establecidas en el reglamento de equilibrio ecológico es indispensable para evitar la dispersión de escombros y residuos en la vía pública, en caso de incumplimiento, la normatividad faculta al área de Ecología a realizar sanciones y hasta el aseguramiento de vehículos.

La Administración municipal refrenda así su compromiso de cercanía con la población y de atención a los temas ambientales que inciden directamente en la calidad de vida de las y los soledenses, mediante la Dirección de Ecología que continuará con esta labor de inspección y exhorto permanente, consolidando a Soledad de Graciano Sánchez como un municipio responsable y ordenado en el cuidado del entorno.