EN SOLEDAD, ÚLTIMOS DÍAS PARA APROVECHAR EL 15% DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL PREDIAL

– El Ayuntamiento invita a las familias a cumplir con su pago antes del 31 de enero y acceder al mayor incentivo del Programa Contribuyente Cumplido 2026, con modalidades presenciales, en línea y atención cercana a la población.

El incentivo más alto del año para el pago del impuesto predial se encuentra en su etapa final, y el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez exhorta a la población a aprovechar el descuento del 15 por ciento vigente hasta el sábado 31 de enero, como parte del Programa Contribuyente Cumplido 2026 que coordina la Dirección de Catastro Municipal, beneficio que impacta de manera directa en la economía de las familias soledenses, siguiendo la línea de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con una política de cercanía y atención permanente a la ciudadanía, el Gobierno Municipal mantiene disponibles diversas modalidades de pago, entre ellas nueve puntos de cobro presenciales que brindan atención en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, facilitando que vecinas y vecinos acudan de manera ordenada y accesible a cumplir con esta contribución.

Asimismo, se cuenta con la opción de pago en línea, mediante la cual las y los contribuyentes pueden realizar su trámite a cualquier hora del día, a través de la página web oficial del Ayuntamiento, evitando traslados y acercando el servicio a los hogares, en especial para quienes por motivos laborales o personales requieren alternativas más flexibles.

De igual forma, el Ayuntamiento recuerda que los contribuyentes pueden hacer uso de la Unidad de Catastro Móvil, la cual se encuentra esta semana en el Parque Lineal de la colona Pavón, permitiendo que las y los soledenses regularicen su predio cerca de sus viviendas, fortaleciendo una administración que escucha y se mantiene próxima a la población.

Finalmente, se informó que quienes no alcancen a realizar su pago durante enero aún podrán acceder a incentivos posteriores, con un 10 por ciento de descuento en febrero y un 5 por ciento en marzo, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de respaldar a las familias y reconocer a las y los contribuyentes responsables, para que el desarrollo y el bienestar lleguen a todos los hogares de Soledad de Graciano Sánchez.