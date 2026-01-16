EN SOLEDAD, SE RENUEVA LA CERCANÍA CON LA JUVENTUD A TRAVÉS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INTEGRALES

– Juan Jesús Ferrer Torres asumió la dirección del Instituto Municipal de la Juventud, iniciando una etapa de programas integrales, inclusivos y enfocados en la salud mental, el deporte y la atención directa a las necesidades de las y los jóvenes.

Con una visión cercana, dinámica e inclusiva que responde a las políticas del Gobierno municipal que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, a partir del martes pasado, Juan Jesús Ferrer Torres asume como titular del Instituto Municipal de la Juventud, quien refrendó la encomienda de fortalecer los programas dirigidos a las y los jóvenes, en una etapa que busca renovar los mecanismos de atención y acercamiento directo en colonias, comunidades y escuelas, teniendo como una de sus primeras acciones el arranque de la Jornada de Concienciación sobre la Depresión, que hoy comenzó como parte del compromiso de escuchar y atender a la juventud soledense.

Ferrer Torres expresó su entusiasmo por asumir esta responsabilidad, destacando que lo hace con orgullo soledense y compromiso social. “Estoy muy emocionado y agradecido por la confianza; es un reto que tomo con mucho compromiso, tenemos el ejemplo de un Presidente Municipal que trabaja todos los días por Soledad y nos toca cumplir esa encomienda, estamos en los mejores tres años del municipio y es un privilegio ser parte de esta etapa”, compartió el nuevo funcionario.

Detalló que el Instituto trabajará bajo ejes prioritarios como la salud mental, el deporte y la cultura, con acciones pensadas para llegar directamente a las colonias, comunidades y escuelas; en este sentido, anunció el fortalecimiento de convenios con Universidades para acercar atención psicológica a las y los jóvenes. “Queremos que sepan que pedir ayuda es válido y necesario; la salud mental es tan importante como cualquier otro aspecto de la vida, hoy el joven necesita que vayamos a donde está; visitaremos escuelas en todas las colonias y localidades”, afirmó, reiterando que el objetivo es acompañar de manera sensible a las juventudes y a los sectores vulnerables.

Finalmente, informó que el Instituto Municipal de la Juventud reforzará su cercanía con las y los jóvenes mediante nuevas plataformas digitales, que permitirán una atención más directa, ágil y accesible, atendiendo la indicación del Alcalde, Navarro Muñiz, de estar donde hoy se encuentra la juventud. A partir de esta semana, las y los jóvenes podrán comunicarse y conocer las actividades del Instituto a través de Instagram: @jovenesporsoledad y TikTok: imjuvesoledad, además de otros canales digitales, facilitando el diálogo permanente, el acompañamiento y la atención oportuna en colonias, comunidades y escuelas.