EN SOLEDAD, SE REACTIVAN CLUBES DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y SE REFUERZAN APOYOS ANTE TEMPORADA DE FRÍO

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece la atención a adultos mayores con la reanudación de actividades en clubes, entrega gratuita de medicamentos y acciones de cuidado cercano para proteger su salud y bienestar.

Con la reactivación del 50 por ciento de los clubes de actividades para Adultos Mayores y un incremento del 15 por ciento en la demanda de apoyos por la temporada invernal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó la atención directa a este sector, priorizando la entrega gratuita e inmediata de medicamentos, así como servicios básicos de salud como toma de presión y glucosa; estas acciones forman parte de la política de cercanía social que impulsa el Gobierno Municipal, con el respaldo permanente del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, orientada a cuidar a quienes más lo necesitan, especialmente en épocas de bajas temperaturas.

Bertha Guerrero Medina, coordinadora de Atención a Personas Adultas Mayores, informó que durante la temporada de frío los medicamentos más solicitados son paracetamol, ambroxol y diclofenaco, los cuales se entregan sin costo, además de canalizar apoyos adicionales cuando no se cuenta de inmediato con algún insumo, como pañales o medicamentos específicos, ya sea mediante gestiones directas o en coordinación con el DIF municipal. “Nuestro compromiso es no dejar solos a los adultos mayores; si algo falta, se busca la manera de conseguirlo para atender su salud y bienestar”, expresó la funcionaria.

En cuanto a la vida activa y social de este sector, detalló que los clubes de adultos mayores retomaron actividades desde el pasado lunes 7 de enero, iniciando en la colonia Primera de Mayo, con buena asistencia a pesar del descenso de temperaturas. Actualmente, operan 28 clubes en distintos puntos del municipio, con horarios flexibles de 11 de la mañana a 3 de la tarde, permitiendo que cada persona elija el momento que mejor se adapte a sus necesidades; además, cuando las actividades se realizan al aire libre, se colocan lonas para protegerlos del frío.

Como parte de las acciones preventivas y de acompañamiento cercano, durante el mes de diciembre se entregaron gorros, bufandas y medias en comunidades del municipio, apoyos que recientemente concluyeron su distribución. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma así su compromiso de mantenerse cercano a los adultos mayores, escuchando sus necesidades y fortaleciendo espacios que promuevan su salud, convivencia y calidad de vida.