EN SOLEDAD, PROTECCIÓN CIVIL PREPARA OPERATIVO PREVENTIVO POR DÍA DE MUERTOS

– Se instalará un módulo de atención y un centro de comando frente al Panteón principal, además de rondines con cuadrillas de personal en los tres cementerios restantes.

Ante la víspera de las festividades de Día de Muertos, y con el fin de garantizar la salvaguarda de las familias que asistan a las diferentes actividades culturales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alista el dispositivo de vigilancia, que contempla la presencia de personal en los panteones municipales y privados, así como en los eventos que se realizarán en distintas sedes del municipio, en aras de obtener saldo blanco.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se ha instruido reforzar la coordinación interinstitucional para que las actividades comerciales y la afluencia ciudadana se desarrollen en orden y bajo estrictas medidas preventivas, señaló Martín Bravo Galicia, titular de Protección Civil Municipal. Informó que se mantiene una estrecha colaboración con la Dirección de Comercio para supervisar las instalaciones de los comerciantes y verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad.

También explicó que antes de otorgar permisos se recomienda el uso obligatorio de mangueras de seguridad y reguladores, y se prohíbe el uso de tanques de gas mayores a 20 kilogramos. “En caso de detectar alguno que incumpla esta norma, será retirado de manera temporal hasta que concluyan las festividades”, puntualizó.

El operativo iniciará el 31 de octubre, ya que muchos comerciantes comienzan a instalarse desde días previos a la conmemoración; en el panteón principal “Nuestra Señora del Refugio” se establecerá un módulo de atención y un centro de comando, donde personal operativo mantendrá presencia permanente para atender cualquier emergencia y coordinar acciones con las distintas dependencias municipales, de igual forma, se realizarán rondines itinerantes en los otros tres panteones del municipio, a fin de garantizar la vigilancia y el orden en todos los puntos de concentración.

Bravo Galicia añadió que se revisarán de manera minuciosa las conexiones de gas, tomas eléctricas, extintores y demás equipos de seguridad con los que cuenten los comerciantes. “La instrucción del Alcalde es clara: brindar tranquilidad a las familias soledenses, procurando que las actividades de venta y visita a los panteones se realicen en un ambiente seguro y organizado”, subrayó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso de mantenerse cercano, atento y en constante trabajo para proteger la integridad de la población durante las festividades más significativas del año.