EN SOLEDAD, MÁS DE 25 ESCUELAS ESTÁN LISTAS PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE CÍVICO-DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE

– Con una organización que prioriza la seguridad, el orden y la cercanía con las familias, se prepara el recorrido del Desfile, donde escuelas, corporaciones y autoridades honrarán el legado de la Revolución Mexicana.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez afina los últimos detalles para realizar este jueves 20 de noviembre el tradicional Desfile Cívico-Deportivo por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, en una conmemoración que fortalece la identidad nacional y reúne a las familias soledenses en un ambiente de respeto cívico, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; el acto protocolario dará inicio a las 8:00 de la mañana en la explanada del Jardín Principal, como parte del programa oficial de esta gesta histórica.

La Dirección de Educación y Acción Cívica confirmó la participación de 25 planteles educativos, cuyos contingentes llenarán de energía y color el trayecto mediante presentaciones deportivas y expresiones culturales que evocan el legado revolucionario, impulsando espacios formativos que acercan a las y los jóvenes a la historia y a los valores patrióticos.

En materia de logística, se conservará el recorrido tradicional que inicia en calle Hidalgo, continúa por Juárez y concluye en Corregidora, y en esta ocasión se integrarán las calles 2 de Abril y 5 de Mayo para otorgar mayor visibilidad al paso de los contingentes escolares y de las corporaciones de seguridad que participarán durante la jornada.

La columna del desfile estará encabezada por elementos de la Guardia Civil Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, así como la participación de la Escuela de Música del Ayuntamiento que por primera ocasión participará con alrededor de 15 estudiantes multiinstrumentistas de entre 7 y 14 años, ataviados con vestimenta revolucionaria, seguido por el amplio contingente de más de 20 instituciones educativas que incluye jardines de niños, primarias, secundarias, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y la Universidad Vasconcelos, entre otras.

El acto cívico que antecede al desfile contará con la presencia del Gabinete municipal, acompañado por la Banda de Guerra y la Escolta del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, a su vez, la Guardia Civil Municipal y Protección Civil implementarán un operativo de coordinación vial, atención a la ciudadanía y apoyo directo a las familias, garantizando un evento seguro, ordenado y cercano a la población.

El Ayuntamiento invitó a las familias soledenses a sumarse a esta conmemoración histórica que impulsa la convivencia, fortalece la unión comunitaria y refuerza el orgullo de pertenencia entre las nuevas generaciones.