“EN SOLEDAD, CADA OBRA, GRANDE O PEQUEÑA, TRANSFORMAN LA VIDA DE LA GENTE”: JUAN MANUEL NAVARRO

– El nuevo Parque lineal en la colonia Pavón, se suma a un plan integral de espacios recreativos que eleva la calidad de vida de las familias soledenses.

– La coordinación con el Gobierno del Estado seguirá generando infraestructura histórica para el municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que la colaboración estrecha entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado ha permitido concretar obras históricas que han transformado la vida de las y los soledenses, alcanzando logros sin precedentes para el desarrollo y la cercanía social; un ejemplo claro de ello es el Parque lineal “Providencia”, una obra de casi tres kilómetros de extensión que será inaugurada este lunes con la presencia del Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, y que marca un antes y un después para miles de familias soledenses.

Este espacio recreativo, considerado por el Alcalde como el más incluyente del país, cuenta con canchas de fútbol con pasto sintético, pista de entrenamiento, áreas para mascotas y salones para actividades múltiples, convirtiéndose en un punto de encuentro seguro y digno para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad. La obra además de embellecer la zona, resuelve un problema que durante décadas afectó gravemente a la población: la exposición a un canal de aguas residuales que generaba malos olores y enfermedades. “Hoy, donde antes había aguas negras, tenemos el mejor parque lineal del Estado, y lo presumimos con orgullo”, afirmó Navarro Muñiz.

El Alcalde recordó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia integral que busca llegar a cada colonia con obras que mejoren la calidad de vida. “No hay obras pequeñas, todas tienen un valor enorme para quienes las reciben”, señaló, al subrayar que, al igual que el Parque lineal, el colector de Privadas de la Hacienda es una infraestructura clave para la zona oriente, diseñada técnicamente para garantizar su funcionamiento desde las partes bajas hacia el bulevar Valle de los Fantasmas.

Además, adelantó que en los próximos días se entregarán más unidades recreativas y se continuará con la ejecución de proyectos que formarán parte de su primer informe de gobierno. “Vienen cosas muy buenas para Soledad, seguimos trabajando con todo, de la mano de la gente y con el respaldo del Gobierno del Estado, porque nuestra meta es transformar y mejorar la vida de todas y todos”, concluyó.