EN RIVAS GUILLÉN, NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN NUEVAS AULAS ESCOLARES POR PARTE DEL ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO

• Las nuevas aulas en las primarias “Himno Nacional” y “Francisco Eppens”, cuentan con mobiliario básico y obras complementarias que garantizan espacios seguros, modernos y adecuados para el desarrollo integral de la niñez soledense.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entregó este día la construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria “Himno Nacional”, turno matutino, y “Francisco Eppens Helguera”, turno vespertino, que beneficiarán directamente a más de 400 alumnos y alumnas, incrementando y fortaleciendo la infraestructura educativa en el municipio, a través del compromiso gubernamental con el bienestar y desarrollo de la niñez.

El Alcalde destacó que las obras educativas cuentan con mobiliario básico y trabajos complementarios que garantizan espacios dignos, seguros y funcionales para el aprendizaje, y representan una de las mayores satisfacciones de su gobierno, pues responden directamente a las necesidades de la niñez y juventud. “Siempre una obra educativa me da mucha alegría, son de las que más me llenan, que vean que bonita les quedó la escuela, estas aulas se vienen a sumar y hoy también quiero agradecer al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, porque en Soledad se nota la transformación y eso es gracias a su apoyo”, expresó.

Durante el evento, Rogelio Rojas Pérez, director de la primaria “Himno Nacional”, reconoció la trascendencia de esta obra para toda la comunidad escolar. “Estas aulas no son únicamente paredes y techos, son espacios donde se sembrarán conocimientos, se cultivarán valores y se forjarán sueños, sabemos que la educación es la mejor inversión que una sociedad puede hacer”, puntualizó.

En representación del alumnado, la estudiante Valentina Fernández Venegas agradeció al Gobierno Municipal por atender sus necesidades. “Este espacio no representa un edificio más, sino una inversión donde se construyen sueños y abren caminos para un futuro digno, seguro y adecuado para niñas y niños”, manifestó. Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de ser un gobierno cercano que escucha, atiende y resuelve, garantizando un mejor presente y futuro para las y los soledenses.