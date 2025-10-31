EN PRÓXIMAS SEMANAS, ALCALDE NAVARRO MUÑIZ HARÁ REALIDAD OBRAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL A MÁS COLONIAS

– El edil recibió el respaldo del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en la aprobación de importantes y nuevos proyectos de infraestructura, espacios recreativos y servicios públicos que fortalecerán el bienestar de las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció una nueva etapa de crecimiento y desarrollo con la puesta en marcha de nuevas obras prioritarias que reforzarán la infraestructura urbana y mejorarán la calidad de vida de miles de familias consolidando la transformación del municipio; estos proyectos fueron aprobados por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y representa el compromiso del Ayuntamiento para seguir ofreciendo infraestructura moderna, servicios eficientes y espacios dignos que fortalezcan la convivencia social.

Durante la reciente sesión del Consejo, en que se aprobó este paquete de obras, destaca la rehabilitación de los Parques Urbano Puertas del Sol y Bosques de Oriente, que serán transformados en espacios más seguros, accesibles y con mejores condiciones para la convivencia familiar; asimismo, se autorizó la construcción de la red de alcantarillado en la calle Cruz Colorada, en el fraccionamiento Hacienda Las Cruces, que resolverá una añeja demanda de la ciudadanía al mejorar el saneamiento y la salubridad en la zona.

El plan de obras incluye además la construcción de nuevos Parques Urbanos en la plaza principal de la colonia 21 de Marzo y en Hacienda de los Morales, con el propósito de fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de esparcimiento donde las familias puedan convivir y realizar actividades deportivas y culturales; a la par, se aprobó la construcción de un dispensario médico y una purificadora de agua potable en el fraccionamiento La Virgen, que permitirá acercar servicios de salud y agua de calidad a sectores prioritarios del municipio, así como la reposición de la línea de drenaje sanitario en la calle Álvaro Obregón, en la colonia San Antonio, garantizando infraestructura más segura y funcional.

“El desarrollo de Soledad no se detiene; seguimos avanzando con obras que transforman nuestro entorno y mejoran la vida de nuestra gente, cada proyecto es la muestra de la cercanía de un gobierno que escucha, atiende y cumple, nuestro compromiso es seguir construyendo un municipio más digno, con servicios de calidad y espacios donde las familias se sientan orgullosas de vivir”, expresó el edil Soledense al término de la sesión.

Estas obras, que iniciarán en el presente bimestre, consolidan la visión de un gobierno cercano y responsable que impulsa el progreso con acciones concretas, reafirmando la confianza ciudadana en la Administración Municipal y el liderazgo de su Alcalde.