EN PRO DE LA SALUD INFANTIL, SOLEDAD FORTALECE VACUNACIÓN EN PLANTELES PREESCOLARES

* A través del Servicio Médico Municipal se mantiene la aplicación de dosis para completar esquemas de vacunación, misma que continuará también la próxima semana

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por medio del Servicio Médico Municipal, continúa con la aplicación de vacunas contra influenza y triple viral en los planteles educativos de nivel preescolar, como parte de la estrategia permanente para proteger la salud de la niñez soledense y prevenir enfermedades como el sarampión.

De acuerdo con el recuento más reciente, hasta el 16 de febrero se aplicaron 322 dosis en total: 149 contra influenza y 151 de triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), además de biológicos complementarios como hexavalente, pentavalente y neumococo en preescolares de colonias como Puerta Real, San José, Valle de la Palma, Rancho Nuevo, El Zapote, Palma de la Cruz y Cabecera Municipal.

Las jornadas de vacunación seguirán este 19 de febrero en el preescolar “18 de Marzo”, en Fracción Rivera, y el 20 de febrero en el preescolar “Cita Basich Leija”, en Hogares Populares Pavón, para reforzar la cobertura en zonas prioritarias y acercar acciones preventivas a las familias, especialmente ante la importancia de mantener esquemas completos de vacunación infantil, que forman parte de la política de salud pública impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con estas cifras, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias, priorizar la salud de la infancia y sectores vulnerables, mediante campañas preventivas que fortalecen el bienestar de sus habitantes y consolidan una atención médica accesible y oportuna en cada rincón de Soledad.