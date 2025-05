EN PAVÓN, NAVARRO MUÑIZ ARRANCA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER “CENTRO LIBRE” EN SLP, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES

– Este espacio será construido con recursos municipales, como una iniciativa coordinada con Gobierno Estatal, para erradicar la violencia de género.

– Se atenderá a más de mil mujeres con servicios psicológicos, jurídicos y sociales, fortaleciendo la red de apoyo municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, inició la construcción del primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres) en la colonia Pavón, un espacio pionero que será un refugio integral para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en el que contarán con servicios gratuitos como atención jurídica, psicológica, social, así como actividades de empoderamiento y capacitación.

“Este proyecto nace de una necesidad real, muchas mujeres viven violencia no porque quieran, sino porque no tienen a donde ir; hoy, en Soledad, les decimos que no están solas y damos un paso firme y significativo para erradicar la violencia en contra de sus derechos e integridad”, expresó el Alcalde.

La obra, con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, se desarrollará en una superficie de 240 metros cuadrados, donde se habilitarán áreas como sala de espera, ludoteca, salón de capacitación, jardín, juegos infantiles, además de módulos de atención personalizada, que transformarán este espacio en un sitio de protección para miles de mujeres.

“Aquí brindaremos resguardo temporal, asesoría legal, terapia psicológica y, sobre todo, escucha y comprensión”, añadió Navarro Muñiz, quien agradeció la coordinación con el Gobierno Estatal para impulsar este proyecto transversal en un lugar antes designado como caseta de vigilancia de la Policía Estatal, y que hoy representa el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad y bienestar de las mujeres.

Por su parte, María del Pilar Cardona Reyna, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), resaltó la importancia de esta obra para reconocer el papel fundamental de las mujeres en el núcleo familiar. “Somos el pilar de nuestras familias, este centro es una forma de reconocer ese trabajo silencioso y de tender la mano a quienes más lo necesitan”, y añadió que el DIF seguirá brindando acompañamiento a través de asistencia social, ayudas técnicas y respaldo emocional.

Por su parte, Gloria Serrato Sánchez, encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, destacó que este Centro LIBRE será modelo para los 22 espacios similares que se proyectan en todo el estado. “Este es un espacio libre para nosotras, Soledad será referente de atención digna y cercana para las mujeres”, afirmó. “Esta transformación del antiguo módulo policial en un espacio de esperanza y reconstrucción personal refleja el profundo sentido social de una administración que escucha, actúa y cumple”.