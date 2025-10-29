EN ORDEN, GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD DESACTIVÓ EVENTOS EN VÍA PÚBLICA POR CELEBRACIÓN DE SAN JUDAS TADEO

– Derivado del dispositivo, se cancelaron 2 bailes masivos y 15 bailes callejeros.

Resultado del dispositivo de seguridad y paz implementado por la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, con motivo de las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, la corporación reportó saldo blanco durante el transcurso del operativo y la atención a llamadas de la ciudadanía, en las que oficiales de la corporación cancelaron dos bailes masivos y desactivaron 15 bailes callejeros, a través del diálogo con los organizadores, sin mayor relevancia.

Del total de acciones realizadas en las últimas 24 horas, se atendieron reportes relacionados con la organización de bailes callejeros, de los cuales 14 resultaron falsos, mientras que 45 correspondieron a reuniones familiares o religiosas sin sonido, mismas que no representaban alteración pública.

Además, y gracias a la intervención oportuna de los elementos policiales, se logró cancelar dos eventos masivos que pretendían realizarse en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección y en la colonia 21 de Marzo, donde se estimaba una alta concentración de personas.

Asimismo, mediante el diálogo con los organizadores, se desactivaron 15 bailes callejeros en colonias como Cactus, Pavón, La Virgen, La Lomita y San Francisco, sin que se registraran incidentes ni riñas.

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo y de proximidad social que la Policía de Soledad realiza junto con la Guardia Civil Estatal, a través de Base de Operaciones Mixtas “Operativo BOMI”, el cual tiene por objetivo inhibir la comisión de hechos con apariencia de delito que afecten la tranquilidad de las familias soledenses. Además, se atienden de forma directa los reportes y denuncias ciudadanas, fortaleciendo así la confianza y cercanía con la población, con quien se refrenda el compromiso de mantener la tranquilidad y seguridad en el municipio