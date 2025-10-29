14.8 C
San Luis Potosí
type here...
SOLEDAD

EN ORDEN, GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD DESACTIVÓ EVENTOS EN VÍA PÚBLICA POR CELEBRACIÓN DE SAN JUDAS TADEO

By Redacción
70
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img

– Derivado del dispositivo, se cancelaron 2 bailes masivos y 15 bailes callejeros.

Resultado del dispositivo de seguridad y paz implementado por la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, con motivo de las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, la corporación reportó saldo blanco durante el transcurso del operativo y la atención a llamadas de la ciudadanía, en las que oficiales de la corporación cancelaron dos bailes masivos y desactivaron 15 bailes callejeros, a través del diálogo con los organizadores, sin mayor relevancia.

Del total de acciones realizadas en las últimas 24 horas, se atendieron reportes relacionados con la organización de bailes callejeros, de los cuales 14 resultaron falsos, mientras que 45 correspondieron a reuniones familiares o religiosas sin sonido, mismas que no representaban alteración pública.

Además, y gracias a la intervención oportuna de los elementos policiales, se logró cancelar dos eventos masivos que pretendían realizarse en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección y en la colonia 21 de Marzo, donde se estimaba una alta concentración de personas.

Asimismo, mediante el diálogo con los organizadores, se desactivaron 15 bailes callejeros en colonias como Cactus, Pavón, La Virgen, La Lomita y San Francisco, sin que se registraran incidentes ni riñas.

Estas acciones forman parte del trabajo preventivo y de proximidad social que la Policía de Soledad realiza junto con la Guardia Civil Estatal, a través de Base de Operaciones Mixtas “Operativo BOMI”, el cual tiene por objetivo inhibir la comisión de hechos con apariencia de delito que afecten la tranquilidad de las familias soledenses. Además, se atienden de forma directa los reportes y denuncias ciudadanas, fortaleciendo así la confianza y cercanía con la población, con quien se refrenda el compromiso de mantener la tranquilidad y seguridad en el municipio

Artículo anterior
XVIII Festival Internacional Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura mundial
Artículo siguiente
MUNICIPIO DE SOLEDAD OFERTARÁ EMPLEO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.