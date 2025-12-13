EN ORDEN, CIERRES VIALES NOCTURNOS POR TRABAJOS EN OBRA DE PUENTE VEHICULAR

– Se llevan a cabo a partir de las 11 de la noche y durante la madrugada, con el fin de generar menores afectaciones a la circulación vial.

Desde este viernes, en la zona de la obra de construcción del puente vehicular del bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí, la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad realiza cierres viales nocturnos, debido a la llegada de trabes de grandes dimensiones. Desde las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana, oficiales permanecen indicando el uso de vías alternas.

Los cierres corresponden únicamente en un tramo en la lateral del Circuito Potosí, con dirección de norte a sur. Las indicaciones de movilidad son el uso de la calle Saturnino Cedillo, para incorporarse a av. José de Gálvez, posteriormente, al bulevar Valle de los Fantasmas.

Estos trabajos son momentáneos, y se seguirán realizando este sábado y domingo. Asimismo, se brinda abanderamiento a la unidad transportadora de las trabes, durante su trayecto en el bulevar Valle de los Fantasmas.

Se pide a la ciudadanía atender la información proporcionada por los agentes de Seguridad Vial, en esta zona.