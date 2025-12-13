19.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

EN ORDEN, CIERRES VIALES NOCTURNOS POR TRABAJOS EN OBRA DE PUENTE VEHICULAR

By Redacción
65
sábado, diciembre 13, 2025

– Se llevan a cabo a partir de las 11 de la noche y durante la madrugada, con el fin de generar menores afectaciones a la circulación vial.

Desde este viernes, en la zona de la obra de construcción del puente vehicular del bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí, la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad realiza cierres viales nocturnos, debido a la llegada de trabes de grandes dimensiones. Desde las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana, oficiales permanecen indicando el uso de vías alternas.

Los cierres corresponden únicamente en un tramo en la lateral del Circuito Potosí, con dirección de norte a sur. Las indicaciones de movilidad son el uso de la calle Saturnino Cedillo, para incorporarse a av. José de Gálvez, posteriormente, al bulevar Valle de los Fantasmas.

Estos trabajos son momentáneos, y se seguirán realizando este sábado y domingo. Asimismo, se brinda abanderamiento a la unidad transportadora de las trabes, durante su trayecto en el bulevar Valle de los Fantasmas.

Se pide a la ciudadanía atender la información proporcionada por los agentes de Seguridad Vial, en esta zona.

Artículo anterior
LA DIP. SARA ROCHA MEDINA SEÑALÓ SU GRUPO PARLAMENTARIO APOYARÁ LA INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL ENVIADA POR EL CEEPAC
Artículo siguiente
OPERATIVO “GUADALUPANO 2025”, ARROJA SALDO BLANCO EN TODO EL ESTADO: GUARDIA CIVIL ESTATAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.