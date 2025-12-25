“EN ESTA NAVIDAD, QUE LA UNIDAD Y LA FRATERNIDAD SEAN PROTAGONISTAS DE CADA HOGAR SOLEDENSE”: JUAN MANUEL NAVARRO

– El Alcalde transmitió un mensaje a las familias del municipio, en el que celebró los esfuerzos de cada familia para construir el municipio y la ciudad que queremos y merecemos, deseando dicha y prosperidad.

En vísperas de la celebración de la Navidad, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz envió un mensaje a todas las familias que habitan y visitan el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el que destacó que la verdadera fuerza de Soledad reside en el calor de sus hogares y en la unidad de su gente.

Deseó que la paz, el amor y los lazos de unión se renueven y se fortalezcan cada día del próximo año 2026, y agradeció la confianza de cada soledense en su proyecto de gobierno durante el año que termina, augurando la llegada de magnas obras urbanas que seguirán modernizando cada colonia y comunidad, y estrategias de seguridad para dar mayor bienestar y condiciones dignas a todos y todas.

“Queridas familias de Soledad, en esta Navidad, celebro la capacidad que tenemos de acompañarnos y de construir con esfuerzo diario la ciudad que queremos y merecemos; les transmito mi más sincero anhelo de un municipio más exitoso, más fraterno y lleno de más oportunidades y progreso”, expresó.

Hoy, existe el compromiso de trabajar fuerte, sin descanso y escuchando de cerca a cada soledense, con la convicción de que la prosperidad y la búsqueda del desarrollo constante será la respuesta de este gobierno municipal en el 2026, externó. Trabajamos sin descanso porque ustedes son nuestra motivación; queremos un Soledad donde nadie se sienta solo y donde el progreso llegue a la puerta de cada casa, agregó.

Dijo que Soledad de Graciano Sánchez seguirá creciendo y consolidando su política de apoyo a los grupos vulnerables y en desventaja, para que, juntos, logremos construir la verdadera justicia social y alcanzar las condiciones de vida que merece la población de este municipio, donde nadie se quede atrás y donde el impulso a una mejor manera de vivir la alcancen todas y todos.

«¡Que en cada hogar reine la paz, las virtudes y el amor entre las familias; que la esperanza sea el motivo de cada día y la alegría de estos días nos permitan celebrar lo más valioso de nuestro municipio: su gente y su identidad!”.