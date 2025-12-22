EN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2026, DESCUENTOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL: AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD

– El programa se aplicará de enero a marzo de 2026 con descuentos del 15%, 10% y 5%, además de entregar estímulos como enseres y electrodomésticos para las y los contribuyentes cumplidos.

Ahorrar en el pago del predial y recibir un reconocimiento por cumplir a tiempo será una realidad para las familias de Soledad de Graciano Sánchez, con el programa de descuentos en el pago del impuesto predial “Contribuyente Cumplido 2026”, que ya alista el Ayuntamiento a través de la Dirección de Catastro, y que se aplicará durante enero, febrero y marzo del próximo año, como parte de una política cercana que escucha y atiende a la población, y se realiza siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha impulsado apoyos directos para fortalecer la economía de los hogares.

El programa que iniciará el próximo 2 de enero, contempla un 15 por ciento de descuento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, aplicables al pago del predial; además, como estímulo adicional, las y los primeros contribuyentes cumplidos que realicen su pago podrán llevarse un electrodoméstico como regalo, en reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con el municipio.

La Dirección de Catastro recordó que los descuentos especiales para personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas, afiliadas al INAPAM y mayores de 60 años se mantienen vigentes, como parte de una política sensible que busca estar cerca de los sectores que más lo necesitan y apoyar su economía familiar.

Para facilitar el pago, se contará con puntos de recaudación en la Presidencia Municipal, ubicada en Jardín Hidalgo número 1; la Dirección de Catastro en Blas Escontría 832; la oficina de Catastro en Negrete 106-A; las instalaciones de los Parques Urbanos de Villas de San Francisco, Quintas de la Hacienda y La Sierra; el Instituto de la Juventud en avenida Bellavista 1049; módulos de Catastro Móvil en el estacionamiento de Bodega Aurrera Río Verde y en diferentes colonias, así como el Salón de Usos Múltiples de la colonia La Virgen, acercando el servicio a las colonias y comunidades para que las familias realicen su trámite de manera cómoda y cercana.

El Ayuntamiento de Soledad invita a todas las familias a ser parte de este beneficio, darle valor a su patrimonio y contribuir al desarrollo de un mejor municipio, ya que la recaudación de recursos públicos con este programa se devuelve en la mejora de los servicios básicos para todas y todos.