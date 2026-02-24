EN EL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, GOBIERNO DE SOLEDAD PROMUEVE IDENTIDAD Y VALORES EN LA NIÑEZ

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz presidió el acto de Juramento a la Bandera por estudiantes de tercer grado de primaria, acompañado de autoridades educativas y familias, reiterando el respaldo institucional a la educación cercana y de calidad.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este 24 de febrero la ceremonia de Juramento a la Bandera de alumnas y alumnos de tercer grado de primaria de distintas instituciones educativas, en un solemne acto cívico que se llevó a cabo en la Plaza principal, y que reafirma el compromiso de su gobierno con la formación en valores y el fortalecimiento de la identidad nacional entre la niñez soledense; ante autoridades educativas, representantes municipales y familias, el Alcalde tomó protesta a las y los estudiantes, al encomendarles honrar y defender con lealtad el lábaro patrio.

La ceremonia inició con Honores a la Bandera y continuó con la toma de protesta a cargo del Alcalde, quien, con bandera en mano, dirigió el tradicional juramento: “Al concederles el amparo de su sombra, espero que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su promesa”. Posteriormente, Adrián Mateo Piña Reséndiz realizó el Juramento a la Bandera; se efectuó el saludo nominal con el canto a la Bandera de Julián Carrillo y se entonó el Himno Nacional Mexicano, con la participación de las y los alumnos de la Secundaria «21 de Marzo».

En su mensaje, Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que esta fecha convoca a la defensa de la libertad, la unidad social y la lealtad a la patria. “Que este juramento sea un compromiso diario de servicio, honor y defensa de nuestro país y nuestra comunidad; sean ciudadanos ejemplares y caminen con honestidad y justicia”, expresó al reiterar que su administración impulsa a la infancia y juventud con valor y conciencia, cercana a las familias y atenta a su desarrollo integral.

Durante el acto, el alumno Javier Eduardo Dávalos Zapata ofreció un emotivo discurso alusivo en el que llamó a mantener vivo el amor por México y sus símbolos. “Que cada vez que miremos a la Bandera recordemos que juramos respetarla y defenderla, porque simboliza nuestra esperanza, soberanía y libertad”, manifestó. Su entusiasmo cautivó a todos los y las presentes, enalteciendo el momento de respeto y honor a nuestra bandera tricolor.

A la ceremonia asistieron diversas autoridades, entre ellas, la diputada local, Diana Ruelas Gaitán; representantes de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER); enlace educativo, funcionarios municipales, más y padres de familia, en una muestra de unidad institucional y cercanía con la comunidad educativa.