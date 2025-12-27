EN EL AÑO 2025, AMBUDOG EN SOLEDAD OTORGÓ MÁS DE 5 MIL ATENCIONES VETERINARIAS A MASCOTAS

– Durante el presente año, la ambulancia Ambudog recorrió el municipio brindando consultas, desparasitación y vacunación, atendiendo también reportes ciudadanos sobre mascotas en situación de abandono.

Con más de 2 mil 600 vacunas antirrábicas aplicadas, así como el mismo número de consultas médicas básicas y desparasitaciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, consolidó durante 2025 el trabajo de la Ambudog, unidad que recorrió la totalidad de las colonias del municipio acercando atención veterinaria directa a perros y gatos, como parte de la política de cercanía impulsada por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Estas acciones permitieron atender de forma oportuna a animales de compañía en colonias y comunidades, cubriendo un cuadro básico de consulta médica, vacunación antirrábica y desparasitación; la estrategia se fortaleció con la coordinación con la Dirección de Ecología, garantizando atención responsable y orientada al bienestar animal, al tiempo que el Gobierno Municipal escucha y atiende las solicitudes de las familias que buscan apoyo para sus mascotas.

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, destacó que la Ambudog no cuenta con un espacio de resguardo, por lo que hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. “Pedimos a la población hacernos responsables de las mascotas; la Ambudog se acerca a cada colonia y, brindamos medicamento disponible, y de lo contrario se otorga la receta médica para que puedan adquirirlo”, señaló, subrayando que la cercanía permite detectar casos de abandono y canalizarlos para su atención.

Zamarripa Quintero agregó que, ante la detección recurrente de perritos abandonados, la ciudadanía se ha acercado al área para solicitar apoyo, por lo que se trabaja de manera coordinada con el refugio estatal “Huellitas” para buscar alternativas de resguardo; con ello, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de mantenerse cercano a las familias, proteger a los animales de compañía y fortalecer una cultura de cuidado responsable en beneficio de los sectores más sensibles de la comunidad soledense.