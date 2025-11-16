“EN DÉCADAS, POR PRIMERA VEZ UN ALCALDE CONCLUYE UNA OBRA EN NUESTRA COMUNIDAD”, COINCIDEN VECINOS DE FRACCIÓN RIVERA

* Vecinos con décadas viviendo en la Av. Reforma Agraria afirmaron que nunca antes una administración había concluido una obra tan importante, reconociendo el compromiso del Alcalde y del Gobierno Estatal.

Las y los vecinos de Fracción Rivera compartieron un mismo sentimiento durante la entrega de la avenida Reforma Agraria: después de muchos años de abandono, finalmente un gobierno cumplió; entre voces emocionadas, destacaron que esta administración sí escucha y atiende, y reconocieron al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por cumplir una promesa que transforma por completo su calidad de vida y brinda dignidad a toda la zona, con una de las obras más trascendentales de su administración.

Gloria Isabel Zapata expresó que la pavimentación les cambió el entorno y la forma de vivir: “Estamos muy agradecidos por esta obra que nos hizo nuestro presidente Juan Manuel Navarro, estas calles estaban olvidadas y hoy se ven bien bonitas, iluminadas y limpias, antes se inundaba todo, no había cómo pasar y ahora la secundaria tiene otra vista, nos da gusto ver que por fin nos toman en cuenta”.

Desde la telesecundaria Julián Carrillo, el director Julio César Vega Gallegos afirmó que esta obra era una necesidad urgente para las y los alumnos: “Agradecemos mucho este apoyo, antes el camino era oscuro y sin pavimento, no era seguro, ahora nuestras y nuestros estudiantes llegan en mejores condiciones y con mayor tranquilidad”.

Para Janeth Noyola Leija, el beneficio es directo y evidente; recordó que antes vivían entre baches, encharcamientos y oscuridad: “Hoy tenemos pavimentación y luz, algo muy grande para nuestra comunidad, ahora podremos movernos con más rapidez y seguridad; muchas gracias al Alcalde”.

Por su parte el señor Macario Vicuña Ramos, con 70 años viviendo en el lugar, destacó el impacto histórico de la obra: “Esto era un lodazal, el agua negra se salía y no se podía pasar, otras administraciones hace décadas vinieron y dejaron obras a medias, pero ahora sí vemos obras terminadas, me da gusto ver que frente a mi casa ya no se hace el encharcadero”.

La avenida Reforma Agraria se convirtió en una vialidad moderna y funcional gracias a la rehabilitación con carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas nuevas, sustitución del drenaje sanitario, entubamiento del canal de aguas negras, tomas de agua potable, señalización y un sistema de alumbrado público que brinda seguridad a todas las familias; esta obra, respaldada por el Gobierno Estatal, demuestra la cercanía del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez con su gente, reforzando el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de seguir impulsando acciones que elevan la calidad de vida en cada colonia y comunidad.