EN AGOSTO INICIARÁN OBRAS EN EL AEROPUERTO DE TAMUÍN: RICARDO GALLARDO

• Junto con otros proyectos de infraestructura, detonará el turismo en la región, mejorará la conectividad y permitirá atraer aerolíneas comerciales.

El Gobernador del Estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció que en agosto iniciará el proyecto de ampliación del aeropuerto de Tamuín, una obra con el apoyo de la Presidencia de México que fortalecerá el turismo en la Huasteca potosina, mejorará la conectividad aérea, permitirá detonar la atracción de aerolíneas comerciales y mostrar el cambio que se vive en el Estado.

El Mandatario Estatal agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar proyectos de infraestructura que colocan a San Luis Potosí como un punto clave en la conectividad nacional, al insistir en que la ampliación del aeropuerto de Tamuín abrirá la puerta a nuevas rutas aéreas, mayor flujo de visitantes y mejores condiciones para el crecimiento turístico y comercial de la Huasteca potosina.

Asimismo, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta obra se complementará con otros proyectos estratégicos, como la nueva ruta de transporte gratuito RedMetro de Tamazunchale a Ciudad Valles, el desarrollo de la Riviera Huasteca, que contempla la instalación de paradores seguros y una infraestructura turística moderna, además de la construcción de la supercarretera Ciudad Valles Tampico.

Finalmente afirmó que, San Luis Potosí estará en los ojos del mundo y se consolidará como uno de los mejores estados para visitar, por su conectividad, seguridad y desarrollo turístico como nunca se había visto.