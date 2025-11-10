EN 40 DÍAS, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENTREGA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LINO GÓMEZ

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro estuvo, hoy, en la colonia 21 de Marzo, para inaugurar esta obra tan necesaria para miles de familias.

– Se culminó en un tiempo récord, como parte de las políticas de cercanía y trabajo incesante para acelerar el desarrollo social de Soledad.

En solo 40 días, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lino Gómez en la colonia 21 de Marzo, una obra que beneficia de manera directa e indirecta a casi 3 mil habitantes, como parte del compromiso de su gobierno por dignificar las zonas limítrofes del municipio, en coordinación con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. Esta obra tuvo una inversión superior a los 2.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Durante su mensaje, el Alcalde resaltó que esta obra representa el cumplimiento de una promesa hecha a las familias que por años esperaron atención. “Para nosotros es muy satisfactorio iniciar la semana en la colonia 21 de Marzo, una colonia a la que se le tiene cariño, hoy podemos hacer posible la transformación que prometimos y pavimentar todas las calles de Soledad, gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hoy se demuestra que en Soledad y en el Estado se trabaja de lunes a domingo, sin descanso, para atender a la gente”, expresó.

La pavimentación incluye la renovación de la red de agua potable, drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, guarniciones, banquetas y señalética, lo que garantiza una vialidad segura y duradera, logrando un avance más en la transformación urbana impulsada por el Gobierno Municipal, que mantiene su compromiso de trabajar cerca de las familias, sin importar el tamaño o la ubicación de las colonias.

Con emoción, la vecina beneficiaria Irma Hernández Ramírez agradeció el apoyo recibido: “Los vecinos de esta calle estamos muy agradecidos con el licenciado Juan Manuel Navarro porque en solo 40 días se logró la pavimentación que esperábamos desde hace años, nuestros niños pueden salir a jugar sin enlodarse y las familias vivimos con más comodidad, este apoyo antes no se veía y hoy es una realidad gracias al trabajo del Alcalde y su equipo”.

Con esta obra, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reitera mantenerse cercano a la ciudadanía y seguir impulsando acciones que transforman el entorno urbano y social, mediante una administración municipal que continúa cumpliendo su palabra con hechos visibles que mejoran la vida de las familias soledenses, y logrando un municipio más ordenado, digno y con oportunidades para todas y todos.