EN 2026, DIF DE SOLEDAD AMPLÍA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN AL AUTISMO EN LAS DOS UBR

– Con un enfoque humano e inclusivo, las Unidades Básicas de Rehabilitación amplían su oferta terapéutica y refuerzan el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.

Con una atención diaria de 40 pacientes y un crecimiento del 90 por ciento en servicios dirigidos a personas con el Trastorno del Espectro Autista, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez anunció la implementación de nuevos programas de terapias en las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) 1 y 2, durante el año 2026, operadas a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que fortalece un modelo de atención cercano a las familias y enfocado en sectores vulnerables, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Para este año, la UBR 2 incorporará talleres mensuales dirigidos a padres de familia y pacientes con autismo, los cuales se realizarán el último viernes de cada mes, de 10:00 a 12:00 horas, con el objetivo de generar un acompañamiento más cercano por parte de los terapeutas y fortalecer la independencia de cada paciente. Además, el campamento inclusivo iniciado en 2025 continuará ahora de forma permanente, mientras que las terapias regulares se mantienen de martes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, y el servicio de equinoterapia amplió su cobertura con un día adicional los miércoles.

Vianey Carbajal Castillo, encargada de la UBR 2, detalló que actualmente, esta unidad brinda atención a 95 pacientes con autismo, desde los 3 hasta los 17 años de edad, cifra que muestra un aumento significativo respecto a años anteriores, gracias al trabajo coordinado con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para el diagnóstico oportuno y el tratamiento especializado. En el área de equinoterapia se atienden alrededor de 21 pacientes por día, lo que ha permitido ampliar el tiempo y los días de servicio, beneficiando a niñas, niños y adolescentes que enfrentan retos en su desarrollo.

“Ha habido una respuesta muy positiva de la ciudadanía; los padres nos comentan que sus hijas e hijos son más independientes, y en equinoterapia vemos cómo los pacientes superan miedos e inseguridades desde las primeras sesiones”, señaló.

Estos resultados confirman el impacto de un gobierno cercano a las familias, que prioriza la inclusión y el bienestar de quienes más lo necesitan, al fortalecer la atención a personas con discapacidad y brindar servicios de rehabilitación dignos y humanos.