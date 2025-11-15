EMOCIONANTE Y ESPECTACULAR NOCHE DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZA DE SOLEDAD

– Cientos de familias locales y visitantes se reunieron en un ambiente de luces, máscaras, acrobacias en el aire y adrenalina, protagonizada por luchadores potosinos y nacionales.

– El duelo más esperado fue el estelar, con el legado Wagner y Los Vatos Locos, causando gritos, aplausos y gritos entre las y los presentes.

La Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez estalló en emoción la noche del viernes, con una función de lucha libre que superó todas las expectativas; el imponente escenario, las luces y la energía del público hicieron de la noche un espectáculo inolvidable y completamente emocionante de principio a fin, donde cada aparición en el cuadrilátero desató gritos, aplausos y un entorno cargado de pasión por este deporte que une a niñas, niños, jóvenes y familias completas.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz respaldó de manera directa esta gran fiesta deportiva organizada por el Ayuntamiento de Soledad a través de la Coordinación de Deporte Municipal, impulsando un evento pensado para acercar el entretenimiento y la convivencia sana a todas y todos. Bajo la encomienda de mantener un gobierno que escucha y atiende, la Plaza se convirtió en un punto de encuentro donde las y los soledenses celebraron con orgullo a las figuras estelares del pancracio.

La presencia de gigantes del ring como Doctor Wagner, Octagoncito, La Paquita, los Mini Vipers, el Hijo del Picudo, Rayo Plata Jr, Demencia Jr. y talento potosino, elevó la noche a un nivel espectacular, cada lucha provocó una oleada de entusiasmo entre las familias, quienes disfrutaron de la cercanía con sus ídolos y reconocieron el esfuerzo del Gobierno Municipal por ofrecer un espectáculo completamente gratuito, de calidad profesional y con un montaje digno de arenas nacionales.

El director de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya, destacó que esta función demuestra la fuerza del deporte en Soledad y el compromiso del Ayuntamiento para seguir impulsando actividades que fortalezcan el tejido social. Fueron cinco duelos luchisticos en donde resaltaron acrobacias en el aire, técnicas sorprendentes y una interacción con la gente que divirtió y emocionó cada instante.

La noche cerró con un ambiente festivo, dejando claro que el municipio sigue consolidándose como un espacio donde la población encuentra entretenimiento de altura, una agenda deportiva integral y un gobierno cercano que trabaja por el bienestar y la alegría de su gente.