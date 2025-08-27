EMBLEMÁTICO PUENTE VEHICULAR EN CIRCUITO POTOSÍ, CON UN 40% DE SU CONSTRUCCIÓN

La construcción del nuevo puente vehicular en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas ya registra un avance del 40 por ciento; actualmente, se trabaja en la cimentación con pilotes que garantizarán seguridad y durabilidad. Esta obra, impulsada por el Gobierno del Estado, impulsará la movilidad, facilitará el tránsito diario y conectará de manera más eficiente y rápida a las familias en Soledad de Graciano Sánchez, además de consolidar el desarrollo económico.

Con este puente, Soledad se constituye como un referente en infraestructura y desarrollo urbano, destacando por su crecimiento ordenado y la modernización de sus vías principales; además del beneficio a conductores, también fortalecerá la imagen del municipio como un lugar que avanza con visión y planificación, atendiendo las necesidades de movilidad de la población.

Pronto, toda la zona metropolitana, podrá disfrutar de un tránsito más seguro, rápido y eficiente, pues en Soledad de Graciano Sánchez se sigue construyendo un futuro sólido y con impacto positivo para su gente.

