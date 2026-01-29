“EL NUEVO PARQAUE URBANO NOS DARÁ CONFIANZA Y SEGURIDAD”: FAMILIAS DE COLONIA 21 DE MARZO EN SOLEDAD

* Vecinas y vecinos, agradecieron el arranque de lo que será el nuevo parque urbano de la colonia que representa un cambio real en su vida cotidiana, brindando tranquilidad y espacios para el sano esparcimiento

“Hoy sentimos emoción y esperanza porque este espacio por fin se convertirá en un lugar seguro, iluminado y lleno de vida para nuestras familias”, coincidieron vecinas y vecinos de la colonia 21 de Marzo tras el arranque de la Construcción del Parque Urbano, impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de la meta de construir más de 150 espacios recreativos en el municipio, que marcará un antes y un después en esta zona, acercando el gobierno a la gente y devolviendo la alegría a un área que por años permaneció en el abandono.

Para Diana Palomo Moreno, beneficiaria, el cambio ya se siente desde ahora: “Es una muy buena obra porque por las noches estaba oscuro y no había confianza para que los niños jugaran; con esta iluminación y vigilancia podremos traerlos con tranquilidad, ahora también nos toca a nosotros cuidar el espacio y mantenerlo limpio”, expresó con entusiasmo.

La emoción se repite entre quienes han vivido toda su vida en la colonia, como Ma. Leandra Moreno compartió: “Me da mucho gusto que se remodele la plaza, sobre todo por mis nietos; ahora habrá canchas y podré salir a caminar aquí cerquita y con más seguridad”. En el mismo sentido, Erika Palomo Moreno destacó: “Después de 40 años aquí, ver que por fin un presidente nos toma en cuenta nos llena de alegría; este parque permitirá que los niños jueguen y hagan deporte sin irse a otras colonias”.

Finalmente, Imelda Araiza subrayó el impacto positivo para las nuevas generaciones: “Esta obra va a beneficiar a niñas, niños y adolescentes; con más alumbrado y áreas recreativas habrá mayor seguridad, gracias al Alcalde por voltearnos a ver, estas acciones llevan a Soledad por un buen camino”.

Con este innovador proyecto de este rescate de la plaza que incluye áreas para la convivencia, cancha de fútbol 7, cancha deportiva multiusos, salón de actividades de capacitación, área para mascotas, zona de descanso, trotapista, y una Purificadora Gratuita, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, trabajando cerca de las familias para transformar espacios y fortalecer la convivencia comunitaria.