EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD VERDADERAMENTE TRABAJA POR EL BIENESTAR ESTUDIANTIL: DOCENTES

* Padres y maestros agradecieron al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz el inicio de construcción de seis aulas didácticas en la escuela primaria “Francisco Murguía”

Luego del arranque del ciclo escolar y el inicio de la construcción de seis aulas didácticas por parte del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez que transformará un edificio con más de 70 años de historia como lo es la Escuela Primaria “Francisco Munguía” madres y padres de familia, docentes y alumnado coincidieron en que esta obra representa un parteaguas en la formación de las y los niños y agradecieron al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por incluir a esta institución en su plan de rehabilitar 100 escuelas del municipio.

“Me siento muy contenta porque al confirmarse la construcción de nuevas aulas sentimos el verdadero respaldo de las autoridades para garantizar espacios dignos a nuestros alumnos; este cambio marca un antes y un después en la vida de nuestra comunidad educativa, los niños también están muy contentos, porque tendrán nuevo espacio donde puedan desarrollarse, académicamente”, expresó María del Refugio Treviño Salinas, directora de la primaria “Francisco Murguía”

“Estamos muy emocionados y agradecidos porque muchos alumnos van a ser beneficiados, me incluyo yo como docente, esta obra es de gran utilidad, puesto que al contar en este edificio con solo tres salones ahora vamos a tener el doble; más de 200 niños que estudiaban en espacios con fallas estructurales ahora estarán en aulas nuevas”, señaló Leticia López Vera, maestra de inglés.

La comunidad escolar reconoció que el respaldo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con el Gobierno del Estado, ha dado respuesta a una necesidad urgente, con obras que no quedan en promesas, sino que son acciones firmes que transforman el modo de estudiar y generan un entorno más seguro, digno y motivador.