EL AMOR SE HACE PRESENTE EN SOLEDAD, CON EL MATRIMONIO DE 180 PAREJAS

– En el marco del Día de San Valentín, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, acompañó a las familias en este paso trascendental, brindándoles certeza jurídica y fortaleciendo la unidad en los hogares con un gobierno cercano y atento a la población.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este viernes los Matrimonios Colectivos 2026, una celebración cargada de emoción y significado en la que 180 parejas unieron sus vidas mediante el matrimonio civil de forma gratuita, en el marco del Día de San Valentín, en un ambiente de alegría y convivencia familiar. El Ayuntamiento acompañó a las y los soledenses en este momento trascendental, otorgándoles certeza jurídica y fortaleciendo la unión en los hogares, como parte de una visión de gobierno que escucha, atiende y permanece cercano a las familias, para consolidar un Soledad con bases sólidas desde el núcleo familiar.

Durante el evento, el Alcalde destacó que muchas parejas ya habían construido una vida en común y hoy dieron un paso fundamental para su tranquilidad legal y emocional. “Hoy celebramos que hayan tomado este paso importantísimo para seguir fortaleciendo a las familias; desde casa nacen los valores, la educación y los principios que proyectamos hacia afuera, en Soledad siempre vamos a estar cerca de ustedes, acompañando a las familias”, expresó Navarro Muñiz, al reconocer también el trabajo del DIF municipal y de las oficialías del Registro Civil por su cercanía y dedicación.

Como testigo de honor, la senadora Ruth González Silva resaltó que el matrimonio brinda seguridad jurídica y bienestar a largo plazo. “Hoy tienen certeza legal como familia, lo que evita problemas futuros y fortalece a sus hijos, celebremos el amor desde el respeto y el diálogo; en Soledad nació este programa que hoy beneficia a todo el Estado, y eso habla de que las cosas se están haciendo bien por las familias”, señaló, subrayando que los gobiernos que escuchan y atienden generan mejores condiciones de vida.

La celebración permitió que cada pareja conviviera con sus seres más cercanos y compartiera un banquete con autoridades municipales, y representantes del Registro Civil; además, recibieron regalos y disfrutaron de música en vivo. Entre los incentivos, se rifaron pantallas, refrigeradores y estufas, y la pareja Gloria Edith Mendoza González y Ezequiel Guadalupe Hernández Rico, ganó un viaje a la playa todo pagado por 4 días y 3 noches, cerrando una celebración que refrenda un gobierno que escucha, acompaña y trabaja de la mano con las familias soledenses.

En la celebración hubo banquete, comida, música en vivo, decoración, pastel, para las parejas y sus familias, compartiendo un momento especial y único para hombres y mujeres que deciden caminar juntos con compromiso, responsabilidad y amor.