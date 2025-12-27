DURANTE PRIMEROS DÍAS DE ENERO, SOLEDENSES RECIBIRÁN ELECTRODOMÉSTICOS AL PAGAR SU IMPUESTO PREDIAL

– La entrega de estos utensilios para el hogar representa el reconocimiento a las y los contribuyentes cumplidos por parte del Ayuntamiento de Soledad. Además del incentivo, recibirán un descuento del 15%.

Pagar puntualmente el impuesto predial en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ¡tiene importantes beneficios! Además de descuentos del 15, 10 y 5 por ciento, las y los contribuyentes recibirán electrodomésticos y utensilios del hogar como un incentivo a su participación activa y colaborativa para seguir mejorando nuestro municipio, así lo confirmó la titular de la Dirección de Catastro, Reyna Sarahí Patiño Aguilar.

Con el impulso y el respaldo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, el programa anual «Contribuyente Cumplido 2026» está a punto de arrancar, como una manera de estar cerca de las familias, brindarles la oportunidad de darle valor a su patrimonio y asegurar los servicios básicos y esenciales en todas las colonias y comunidades de Soledad. El programa iniciará este viernes 2 de enero, y continuará todo el mes de febrero y marzo.

Durante enero, el descuento será del 15 por ciento; en febrero del 10 por ciento y en marzo, del 5 por ciento, contando con 9 puntos fijos de cobro y una unidad de Catastro Móvil, que cada día recorrerá colonias y localidades para acercar y facilitar el cumplimiento de este impuesto a las familias, sin que tengan que trasladarse hasta la zona centro o puntos designados.

Sumado a ello, el Ayuntamiento de Soledad habilitará el siguiente sitio web: https://servicios.municipiosoledad.gob.mx/public/predial, para el pago en línea, facilitando aún más la puntualidad del pago y el aprovechamiento de los descuentos para todas y todos los contribuyentes.

Es de este manera, como el Gobierno municipal soledense reafirma políticas de cercanía, apoyo a la economía y estrategias para seguir garantizando los servicios públicos a toda la población, ya que la recaudación a través de este programa, será devuelto en acciones que impactan directa y positivamente a los hogares, con la recolección de basura, bacheo, limpieza de calles y rehabilitación del sistema de alumbrado.