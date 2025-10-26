DURANTE EL MES ROSA, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACERCA Y REFUERZA EL LLAMADO AL COMBATE DEL CÁNCER DE MAMA

– Con pláticas impartidas por especialistas, cientos de mujeres se informaron de cómo deben prevenir esta enfermedad y despejaron dudas sobre mitos en los consultorios médicos.

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, lleva a cabo diversas actividades de sensibilización y prevención para promover el autocuidado y la detección temprana de esta enfermedad, esfuerzos realizados para seguir manteniendo un gobierno cercano a la ciudadanía salvaguardando su salud y la de sus familias.

Comenzando con estas actividades, se realizó un foro denominado «Con una mano en el corazón y otra en tu conciencia», en el que participaron especialistas en salud que ofrecieron charlas para aclarar mitos, fomentar la autoexploración y promover acciones fundamentales para evitar la aparición del cáncer de mama, generando conciencia y motivando a las mujeres soledenses a tomar medidas activas para cuidar su salud.

Además, en los esfuerzos por fortalecer la cultura de autocuidado, se realizó una plática de concienciación y autocuidado en el consultorio médico de la colonia La Virgen, en el que se contó con la participación de profesionales de la salud que brindaron orientación y llamaron a las mujeres a realizar autoexploraciones regularmente, buscar revisiones médicas periódicas y realizarse mastografías, herramientas clave para la detección temprana y la prevención de progresión de la enfermedad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad reafirma su compromiso de impulsar políticas que beneficien la salud de las mujeres, mantener la cercanía con las necesidades de la población y sensibilizar a la ciudadanía a través de información y responsabilidad en la lucha contra el cáncer de mama.