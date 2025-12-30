DURANTE EL 2025, CALLES DE TIERRA EN SOLEDAD SE TRANSFORMARON EN VIALIDADES MODERNAS: JUAN MANUEL NAVARRO

– Con obras en marcha y otras ya entregadas, el Ayuntamiento de Soledad fortalece la movilidad, los servicios básicos y la seguridad vial, trabajando de la mano con el Gobierno Estatal para mejorar la calidad de vida de las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, ha marcado este año un ritmo firme en la transformación urbana del municipio, con el arranque y consolidación de decenas de obras de pavimentación de alto impacto social en diversas colonias y comunidades, atendiendo de manera directa las solicitudes de las familias y siguiendo una política de cercanía que prioriza calles dignas, servicios completos y mayor seguridad para quienes transitan todos los días por su entorno.

Entre las acciones más representativas se encuentra la mega pavimentación con concreto hidráulico de seis calles en la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano, donde se modernizaron vialidades como Constitución de 1857, Cristóbal Vázquez, Cañaveral, Los Loredo, Del Maíz y Magueyes, realizada en coordinación con el Gobierno Estatal, que incluyó concreto hidráulico, sustitución total de redes de agua potable y drenaje sanitario, banquetas, guarniciones, señalética y alumbrado público, beneficiando de forma directa a cientos de familias.

A este esfuerzo se suma la transformación urbana de la colonia Niños Héroes, donde se realizaron los trabajos en 10 calles y privadas, con más de 7 mil metros cuadrados intervenidos, además de la inauguración de la calle Santa Catarina en la colonia San Felipe, fortaleciendo la movilidad y el bienestar de cientos de hogares.

A este esfuerzo se suman obras como la pavimentación de la calle Paseo de los Fresnos, que beneficiará a más de 4 mil habitantes; la inauguración de la calle Santa Catarina en la colonia San Felipe; la modernización de la avenida Camino al Ejido La Libertad, vialidad estratégica que conecta con la capital y Villa de Pozos; así como trabajos de pavimentación y rehabilitación urbana en colonias como Genaro Vázquez, donde cinco calles han sido renovadas con concreto hidráulico y servicios sanitarios y de agua potable.

Otras obras importantes ya entregadas, son en las colonias División del Norte, Primero de Mayo, Cruz de Rivera y Prados de Soledad, integrando redes hidráulicas nuevas, alumbrado LED y vialidades más seguras, donde se garantiza que las mejoras lleguen a las colonias sin que las familias tengan que realizar aportaciones económicas.

“Cada obra responde a la voz de la gente; trabajamos cerca de las familias, escuchando y atendiendo sus necesidades, y sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para que Soledad avance con calles dignas, seguras y funcionales”, expresó el edil soledense.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, una política de obra pública cercana a la población, que prioriza a las y los ciudadanos, fortalece la infraestructura urbana y consolida un gobierno que escucha, atiende y transforma de manera permanente el entorno de las familias soledenses.