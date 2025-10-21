DOÑA MARGARITA VELÁZQUEZ: SOLEDENSE CON MÁS DE UN SIGLO DE AMOR, ENTEREZA Y LUCHA FAMILIAR

* Recibió un reconocimiento del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz por ser un ejemplo para su comunidad y su familia

Por ser un ejemplo de ciudadana entregada a su comunidad y reflejo del esfuerzo y los valores que distinguen a las familias soledenses, doña Margarita recibió un reconocimiento a nombre del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con 103 años de edad, doña Margarita Velázquez Guerrero es ejemplo de trabajo y alegría por la vida en medio de las adversidades. Nació el 17 de octubre de 1922, época marcada en México, por varios movimientos sociales y políticos que acompañaron la reconstrucción posrevolucionaria y consolidación del Estado moderno.

En aquel entonces, doña Margarita inicialmente fue habitante de Rancho Nuevo, pero junto a su esposo obtuvieron en 1959 una parcela en el ejido Fraccionamiento Rivera, en el callejón Reforma Agraria número 104, lugar donde desde entonces formó su hogar y crió a ocho hijos, Dolores, Inocencia, Eusebio, Luis, Felipe, Domitila, Venancio y Fortino, de los cuales actualmente seis viven y el menor de todos ellos tiene los 61 años de edad.

Los hijos de doña Margarita la describen, como una mujer trabajadora y que siempre les enseñó el valor del esfuerzo. Relatan que después que enviudó, con determinación asumió sola el sustento y cuidado de su familia.

Doña Margarita, en su juventud realizó labores de campo, sembrando parcelas de duraznos, cortando nopaleras, y cuidó con esmero sus plantas y pájaros. Sin embargo, su familia narra que su mayor orgullo siempre fueron sus vacas, ya que gracias a ellas logró salir adelante con sus hijos y a la fecha les pide que no las vendan, pues representan el esfuerzo de toda una vida.

Su ánimo por las cosas simples y su fortaleza son, según sus hijos, el secreto de su larga vida, pues reconocen que a lo largo de los años siempre supo superar las dificultades y enfrentar con resiliencia pruebas difíciles, como el cuidado de un hijo con epilepsia, a quien dedicó todo su amor y atención incondicional.

Con el paso de los años, la familia de doña Margarita ha crecido, al dia de hoy tiene 10 nietos, 25 bisnietos y 5 tataranietos. Para todos ellos, doña Margarita es el símbolo de unión familiar y la raíz que mantiene viva un historia de lucha y fortaleza.

Margarita ha sido una madre que nunca se rindió y lucho por todos sus hijos. Siempre supo superar los malos momentos y cada año su familia se reúne para celebrar su vida, recordarle su admiración y honrar el legado que les deja, el del trabajo constante, la alegría por vivir y la fuerza para salir adelante a pesar de las adversidades.

Actualmente a sus más de cien años, sigue siendo ejemplo de entereza y cariño para toda su familia. Cuando alguien le pregunta cómo se siente, su respuesta con voz suave y apacible siempre arranca sonrisas: “Contenta, muy contenta”, frase simple, pero que resume el espíritu con el que ha vivido su vida.

Para celebrar sus 103 años, la familia Velázquez Guerrero se reunió este pasado viernes 17 de octubre en el patio de Reforma Agraria 104, donde se montó un brincolín y un toldo para recibir un par de horas al mariachis y a un grupo musical que tocó toda la tarde.

Convivieron junto a Margarita con frijoles charros, barbacoa de borrego y muchos abrazos. Durante el festejo la única petición de doña Margarita a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, fue simplemente que no dejaran de bailar, porque como ella misma ha demostrado, la vida se vive en movimiento y agradeciendo con alegría.