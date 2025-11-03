DISPOSITIVO MUNICIPAL INFORMA SALDO POSITIVO EN VISITA A PANTEONES DE SOLEDAD

– Gracias a la coordinación de diversas áreas del Ayuntamiento, miles de familias soledenses visitaron los panteones municipales en un ambiente seguro, ordenado y limpio, los días 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Con resultados favorables en orden, seguridad, actividad comercial y limpieza, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que las actividades con motivo del Día de Muertos concluyeron con saldo blanco en los panteones municipales y particulares, resultado del operativo integral implementado por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; durante los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, miles de familias acudieron a rendir homenaje a sus seres queridos en un entorno seguro y con atención permanente por parte de las dependencias municipales.

El dispositivo especial contó con la participación coordinada de la Guardia Civil Municipal, el Sistema Municipal de Protección Civil y las Direcciones de Comercio y Servicios Municipales, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el orden y bienestar de las y los visitantes. Asimismo elementos de Protección Civil realizaron recorridos constantes para supervisar las medidas de seguridad en los puestos de comida y venta de flores, como el uso adecuado de tanques de gas menores a 20 kilos, mientras que personal de Comercio verificó el cumplimiento de los permisos de instalaciones ambulantes.

Por su parte, la Guardia Civil Municipal mantuvo presencia en los accesos y zonas de mayor afluencia, fortaleciendo la vigilancia y brindando seguridad vial a las familias asistentes, en tanto, la Dirección de Servicios Municipales reportó la recolección de 23 toneladas de residuos en los dos panteones municipales, como parte de las acciones de limpieza y mantenimiento que se efectuaron desde temprana hora para preservar espacios dignos y limpios.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirmó su compromiso de seguir trabajando con cercanía y atención hacia la población, garantizando entornos seguros y ordenados durante las celebraciones tradicionales que fortalecen la convivencia y el respeto por las tradiciones familiares.