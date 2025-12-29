DISPOSITIVO DE VIGILANCIA EN ESCUELAS DE SOLEDAD INFORMA SALDO BLANCO

– Mediante rondines permanentes y un esquema de trabajo compartido, autoridades municipales mantienen vigilancia en aproximadamente 218 escuelas, incluyendo comunidades, priorizando la tranquilidad de las familias soledenses.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, informa que hasta el momento se mantiene saldo blanco en los planteles educativos del municipio, como resultado del operativo de vigilancia «Escuela Segura», implementado en coordinación con la Guardia Civil Municipal; esta estrategia preventiva ha permitido proteger instalaciones y responder de manera oportuna en zonas como Valle de la Palma, Enrique Estrada y la Cabecera municipal, priorizando la tranquilidad de las familias soledenses, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Velia Guadalupe Castro Granja, directora de Educación y Acción Cívica Municipal, destacó que el trabajo conjunto y cercano a la comunidad ha sido clave para estos resultados. “Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún reporte de incidencia; hemos realizado rondines en Valle de la Palma, Enrique Estrada y en la Cabecera, y no se ha registrado ninguna situación, esto habla de la coordinación y de estar atentos a lo que la población necesita”, señaló.

La funcionaria explicó que el operativo se organiza a partir de acuerdos con la Guardia Civil Municipal, para cubrir de manera alternada los planteles: Educación atiende un bloque de escuelas y la corporación apoya en otras, con una cobertura aproximada de 218 instituciones, incluyendo comunidades; esta dinámica fortalece la cercanía con madres, padres de familia, docentes y sectores vulnerables, y da muestra de un gobierno que escucha y actúa.

Finalmente, la funcionaria recordó que el regreso a clases para las y los docentes será el 7 de enero, con curso intensivo, mientras que las y los estudiantes retomarán actividades el 12 de enero. El Ayuntamiento reitera su compromiso de mantener vigilancia permanente y comunicación directa con la ciudadanía para cuidar los espacios educativos y la seguridad de las niñas, niños y jóvenes.