DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DE SOLEDAD, REPORTÓ BUENOS RESULTADOS EN OPERATIVO PARA INSPECCIONAR A CAMIONETAS Y MOTOS RECOLECTORAS DE BASURA

En conjunto con la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial, Fueron aseguradas dos camionetas, y se incrementó la regularización de los documentos de los recolectores, a raíz del dispositivo.

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. – La Dirección de Ecología de Soledad de Graciano Sánchez, a través de su titular, Dolores Herminia Juárez Herrera, dio a conocer que de cara al cierre de año, comenzó un operativo en conjunto con la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y Policía Vial, en dónde se inspeccionan a conductores de camionetas y motos recolectores de basura, para vigilar que cuenten y cumplan con los requerimientos que la dependencia les exige.

Dolores Herminia, reveló que durante el último operativo que se realizó en Periférico Oriente, dos camionetas fueron aseguradas, una por falta de documentos y una más por circular con la camioneta repleta de basura.

La directora de Ecología, resaltó que en el caso de su Dirección, únicamente dan recomendaciones y se emiten actas circunstanciadas, mientras que en el tema de Seguridad Pública y Policía Vial, se llevan a cabo las acciones correspondientes, como en los casos mencionados dónde se aseguraron dos vehículos.

“Se detuvo a las camionetas que desatienden las recomendaciones que estamos haciendo, como poner su lona en el techo, la intención fue darles las recomendaciones, para que ellos como recolectores de residuos urbanos conserven limpio el municipio, a partir de ese día hemos tenido muchos recolectores que han venido a realizar sus trámites correspondientes, cosa que no habían hecho, porque lo tenían que realizar desde enero”, detalló la funcionaria municipal.

Añadió que de las 550 camionetas y motocicletas que tienen registradas para recolección de basura, sólo alrededor de 100 no se han actualizado, pero con este operativo, se espera que todos acudan, por lo que recordó la documentación que se les solicita, que incluye la acreditación del vehículo, credencial de elector, comprobante de domicilio, fotografías del conductor titular, así como del segundo conductor, que tiene un permiso de circulación en caso de que el titular no lleve sus documentos durante un operativo.

Finalmente, dijo que también se vigilará que no se cometan actos que la dependencia tiene prohibidos, como la conducción del vehículo por parte de una persona que no esté registrada o que no cuente con la debida documentación, su tarjetón si es que cuentan con el, ya que se emitirán más para el 2023, el debido uso de una lona en el techo del vehículo, y no se pueden llevar niños abordo o conducir con aliento alcohólico.

