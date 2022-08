Dirección de Comercio retira publicidad no autorizada de mobiliario urbano  

Las acciones se realizan de la mano con la Dirección de Ecología

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- Por instrucciones de la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, la Dirección de Comercio en coordinación con la Dirección de Ecología, de este Ayuntamiento, realizan de forma permanente operativos para detectar publicidad no autorizada colocada en espacios públicos; así lo dio a conocer el titular del área de comercio, Javier Rodríguez Contreras.

Explicó que, personal de las diferentes áreas diariamente realizan recorridos por las calles y avenidas del municipio para detectar propaganda fuera de la normativa colocada en el mobiliario municipal.

Agregó que, este tipo de acciones son de vital importancia, la publicidad no autorizada contribuye también a deteriorar la imagen urbana del municipio.

Puntualizó que, el retiro de publicidad no autorizada se ha intensificado ya que se ha detectado que no solo los organizadores de grandes eventos recurren a estas prácticas si no que también la población en general utiliza el mobiliario urbano para colocar publicidad de sus productos y servicios.

“Esos operativos se realizan cada semana de forma permanente retirando la publicidad, principalmente de los postes que están en la vía pública de las calles y avenidas y aunque a veces es difícil detectar la cantidad específica, si estamos checando ese tema; principalmente con las personas que reincidan en esta falta” señaló.

Destacó que, Soledad Sigue Adelante en la realización de operativos que fomenten el orden en el municipio por lo que invitó a comerciantes a evitar la colocación de publicidad no autorizada.

