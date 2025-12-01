DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD LLEVARÁ CELEBRACIONES DECEMBRINAS A LOCALIDADES LEJANAS

– Se recorrerán entre 15 y 20 colonias y comunidades para entregar juguetes a las y los niños, comida y cobertores, priorizando a sectores vulnerables y albergues temporales durante la temporada de frío.

Las tradiciones navideñas llegarán hasta los rincones más apartados de Soledad de Graciano Sánchez con el impulso del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que prepara una serie de posadas llenas de calidez y convivencia para las familias que viven en colonias y comunidades lejanas de la mancha urbana, en sintonía con el trabajo del Ayuntamiento, que de manera paralela llevará alegría y apoyo a las y los soledenses durante esta temporada, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de que todos los soledenses disfruten estas fechas.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna, informó que se estarán recorriendo entre 15 y 20 colonias, además de distintas comunidades, para entregar juguetes a las y los niños, cobertores y momentos de encuentro que fortalezcan el sentido de cercanía con las familias. “Estas fechas nos recuerdan la importancia de abrazar a quienes más lo necesitan; queremos que cada niña, niño, persona adulta o en situación vulnerable sienta que su municipio les escucha y les acompaña”, expresó.

Las posadas impulsadas por el DIF tendrán especial atención en sectores donde el acceso a actividades recreativas o apoyos invernales suele ser limitado, con esta ruta navideña, se busca llevar un mensaje de unión y esperanza para quienes enfrentan condiciones difíciles, incluidos los grupos que acuden a los albergues temporales habilitados para esta temporada de frío.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de permanecer cercano a la población durante todo el año, especialmente en momentos donde la solidaridad se vuelve símbolo de la comunidad soledense; las celebraciones decembrinas del DIF, sumadas a las acciones del Ayuntamiento, fortalecen el espíritu de acompañamiento que caracteriza a la administración.