10.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CON MÁS DE MIL 700 METROS CUADRADOS INTERVENIDOS EN UN MES AVANZA PROGRAMA DE BACHEO EN SOLEDAD

By Redacción
89
spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025

– Durante el mes de octubre, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del área operativa de Desarrollo Urbano, realizó trabajos en diferentes calles de diversas colonias y comunidades del municipio.

Beneficiando a múltiples colonias y comunidades del municipio, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Área Operativa de la Dirección de Desarrollo Urbano, intensificó las tareas de bacheo y reparación vial durante el mes de octubre, logrando intervenir más de mil 700 metros cuadrados de vías públicas para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de las y los soledenses, tal cual es la indicación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

De acuerdo con Eduardo Salas Rodríguez, titular de esta dependencia, los trabajos consistieron en el bacheo y reparación de calles, de las colonias Reforma, La Virgen, Quintas de la Hacienda, Pavón, San Francisco, Fracción Rivera, San Luis Uno, Fraccionamiento el Toro, San Rafael, El Morro, La Lomita, San José, Providencia, entre otras.

“Estas acciones reflejan la estrategia del Alcalde Juan Manuel Navarro, él nos ha instruido mantener una cercanía constante con la población, por eso atendemos sus solicitudes y fortalecemos la infraestructura urbana para ofrecer calles más seguras y transitables”, expresó Salas Rodríguez.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento reafirma su disposición de escuchar y responder a la comunidad, fortaleciendo la confianza en los programas municipales y consolidando un municipio con mejores condiciones de tránsito para todas y todos, con acciones concretas que impactan positivamente para mejorar su calidad de vida y las de sus familias.

Artículo anterior
GUARDIA CIVIL ESTATAL ACTIVA OPERATIVO POR AGRESIÓN EN CIUDAD SATÉLITE
Artículo siguiente
COLECTORES PLUVIALES EN PRIVADAS DE LA HACIENDA Y SAN JORGE EN SOLEDAD, CASI LISTOS PARA ENTREGARSE
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.