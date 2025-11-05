CON MÁS DE MIL 700 METROS CUADRADOS INTERVENIDOS EN UN MES AVANZA PROGRAMA DE BACHEO EN SOLEDAD

– Durante el mes de octubre, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del área operativa de Desarrollo Urbano, realizó trabajos en diferentes calles de diversas colonias y comunidades del municipio.

Beneficiando a múltiples colonias y comunidades del municipio, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Área Operativa de la Dirección de Desarrollo Urbano, intensificó las tareas de bacheo y reparación vial durante el mes de octubre, logrando intervenir más de mil 700 metros cuadrados de vías públicas para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de las y los soledenses, tal cual es la indicación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

De acuerdo con Eduardo Salas Rodríguez, titular de esta dependencia, los trabajos consistieron en el bacheo y reparación de calles, de las colonias Reforma, La Virgen, Quintas de la Hacienda, Pavón, San Francisco, Fracción Rivera, San Luis Uno, Fraccionamiento el Toro, San Rafael, El Morro, La Lomita, San José, Providencia, entre otras.

“Estas acciones reflejan la estrategia del Alcalde Juan Manuel Navarro, él nos ha instruido mantener una cercanía constante con la población, por eso atendemos sus solicitudes y fortalecemos la infraestructura urbana para ofrecer calles más seguras y transitables”, expresó Salas Rodríguez.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento reafirma su disposición de escuchar y responder a la comunidad, fortaleciendo la confianza en los programas municipales y consolidando un municipio con mejores condiciones de tránsito para todas y todos, con acciones concretas que impactan positivamente para mejorar su calidad de vida y las de sus familias.