DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD IMPULSA DESARROLLO INTEGRAL DE MILES DE FAMILIAS

– A través de 10 Centros Comunitarios, se promueve el bienestar físico, emocional y creativo de usuarios de todas las edades.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continúa fortaleciendo el compromiso de estar cerca y tender la mano de las familias en desventaja y más vulnerables, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con servicios como talleres y clases gratuitas para el desarrollo personal de miles de usuarios de los Centros Comunitarios.

La presidenta del organismo, María del Pilar Cardona Reyna, dijo que estas acciones incluyen programas dirigidos a diferentes grupos de población en los 10 Centros Comunitarios, ubicados en distintas colonias y comunidades, donde las y los adultos mayores participan en talleres de recreación, baile y otras actividades que promueven su autosuficiencia y tranquilidad. También, asisten usuarios y usuarias de todas las edades, entre niños, niñas y adolescentes, quienes participan en la promoción y enseñanza del deporte, el arte y la cultura.

En particular, para el público infantil y juvenil, se han organizado campamentos y actividades diversas, promoviendo su participación activa y desarrollo de habilidades. También se ofrecen servicios de atención psicológica y asesorías jurídicas para padres, madres y personas que requieran apoyo en estos aspectos.

De acuerdo a Cardona Reyna, entre las acciones más destacadas también se encuentra el fomento del autoempleo: “los talleres de belleza, por ejemplo, permiten a las participantes adquirir conocimientos que podrían convertirse en un negocio propio en el futuro, fortaleciendo así la economía familiar, y por otro lado, en bienestar familiar, se brindan talleres y capacitaciones dirigidas a padres, madres, alumnos y directivos, atendiendo las necesidades específicas de cada centro educativo o comunidad.

Añadió que un Centro Comunitario logra ofrecer hasta 30 diferentes actividades del interés social, de manera accesible, cercana y con calidad, garantizando que todas y todos encuentren un espacio para la recreación, el autoempleo y la destreza de habilidades personales.