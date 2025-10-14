DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD HABILITA CENTROS COMUNITARIOS PARA RECABAR VÍVERES PARA LA ZONA HUASTECA

– Se invita a la población a sumarse a la solidaridad donando alimentos y artículos de primera necesidad en los ocho centros comunitarios, en las instalaciones del DIF Municipal y la Plaza principal.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, atendiendo las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, habilitó los ocho Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como puntos de acopio, para recibir donativos en favor de las familias afectadas por las recientes contingencias en la región Huasteca, así como las instalaciones del DIF Municipal, sumándose al punto principal en el Jardín Hidalgo; esto, con el fin de reforzar el compromiso social y fomentar la hermandad y apoyo ante los desastres naturales.

Los Centros Comunitarios recibirán todo tipo de alimentos enlatados, atún, pastas, frijol, arroz, productos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo para bebés, pañales, toallitas húmedas, insumos de curación, material de primeros auxilios, productos de higiene personal, artículos de limpieza y cobijas nuevas; la población puede acercarse a cualquiera de los siguientes Centros habilitados en diversas colonias:

– Santo Tomás: Circuito Santa Teresa #99

– 21 de Marzo: Graciano Sánchez #651

– Rivas Guillén Sur: Artículo 123 #341

– Rivas Guillén Norte: Genovevo #406

– CAF San Luis 1: Av. Cedral s/n, dentro del Deportivo

– Las Huertas: Fausto Nieto #731

– Praderas del Maurel: Calle Laurel #112

El Gobierno Municipal de Soledad reafirma su compromiso con la cercanía y apoyo a la población, invitando a las y los ciudadanos a sumarse a esta causa solidaria y ayudar a las familias afectadas en la región de la Huasteca Potosina; cada donativo contribuirá directamente a brindar alivio y esperanza a quienes más lo necesitan.