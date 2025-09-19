DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD CELEBRA 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA UBR UNO

– La presidenta del organismo, María del Pilar Cardona Reyna, encabezó el aniversario de la Unidad Básica de Rehabilitación, que ha brindado más de mil 200 atenciones anuales y transformado miles de historias de vida.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), conmemoró el XXV aniversario de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) número uno, espacio que desde su apertura el 12 de septiembre del año 2000, ha brindado esperanza, atención y nuevas oportunidades a personas con discapacidad; durante la ceremonia, la presidenta del organismo, María del Pilar Cardona Reyna reconoció la confianza de las familias soledenses y reafirmó el compromiso de seguir trabajando de la mano con el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para consolidar más beneficios.

“Veinticinco años se dicen fáciles, pero detrás de cada historia de vida y de cada sonrisa recuperada está el esfuerzo de un gran equipo, este aniversario es un comienzo para seguir creciendo y apoyando a quienes más lo necesitan”, expresó.

La celebración también permitió destacar la labor del personal que, con la coordinación de Nohemí Colunga Hernández, ha entregado profesionalismo y cariño en cada atención. “Nuestra mística es el amor al prójimo, eso nos mueve todos los días, aquí hemos visto a niñas y niños dar sus primeros pasos o decir sus primeras palabras, y eso no tiene precio, agradecemos a la señora Pilar y al Alcalde Juan Manuel Navarro, quienes siempre están pendientes de nuestras necesidades”, señaló la encargada de la UBR 1.

En estos 25 años, la UBR ha otorgado más de mil 200 atenciones anuales en distintas áreas como rehabilitación física, psicología, terapia de lenguaje y atención dental, estas cifras representan miles de historias de superación y confianza depositada en el Ayuntamiento, donde las y los pacientes y sus familias se han convertido en testimonio vivo del compromiso de este gobierno cercano, que escucha y atiende para mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.

Durante el evento, el beneficiario Eleuterio Martínez Chavira compartió su experiencia al recibir apoyo en este centro. “Después de un accidente que me dejó con discapacidad, aquí encontré rehabilitación y apoyo psicológico que me han permitido salir adelante; gracias a doña Pili y a los terapeutas por esta gran labor que transforma vidas”, expresó.

El aniversario de la UBR Uno reafirma la visión del Gobierno Municipal de Soledad de estar siempre presente con sus familias, impulsando servicios que construyen esperanza y bienestar. Cabe destacar que, actualmente, el DIF Municipal cuenta con dos UBR, además de un Centro Municipal de Autismo y la unidad de Equinoterapia.