DIF DE SOLEDAD CUMPLE CON NUEVA ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS

* Se dieron beneficios económicos, pañales y acompañamiento emocional a personas con discapacidad.

Las familias que conviven día a día con una discapacidad encontraron un apoyo real a su economía y a su bienestar gracias al respaldo mensual que realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez. Este miércoles la Presidenta María del Pilar Cardona Reyna encabezó una nueva entrega de apoyos económicos y artículos de cuidado personal en el auditorio del organismo, dando seguimiento a la visión de cercanía y sensibilidad social que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz a través del Ayuntamiento.

Durante esta jornada se otorgaron 90 apoyos económicos del programa “Becas para Transporte”, que representan 500 pesos mensuales para facilitar los traslados a terapias, consultas médicas y actividades esenciales. Asimismo, se benefició a 56 familias con apoyos de pañales dirigidos a niñas, niños, jóvenes y personas adultas con alguna discapacidad, otorgando tres paquetes por persona para ayudar a disminuir este tipo de gastos constantes.

La presidenta del DIF Municipal también impulsó una plática de autoestima impartida por una especialista en salud mental, a la que asistieron 140 personas, esta actividad contribuye al fortalecimiento emocional de cada participante y refuerza el acompañamiento que el organismo brinda de manera permanente.

El DIF Municipal realiza estas acciones cada mes, consolidando una estrategia que escucha y atiende las necesidades reales de las familias, y que reafirma el compromiso del Ayuntamiento de mantenerse cercano y brindar apoyo integral a las y los soledenses que viven con alguna discapacidad.