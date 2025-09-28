DIF DE SOLEDAD ACERCA CENTROS COMUNITARIOS A COLONIAS Y COMUNIDADES

– En la más reciente jornada realizada en la colonia División Norte, se atendió a más de 150 niños y niñas

Con el objetivo de brindar espacios seguros de convivencia, recreación y desarrollo a niñas, niños, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por su presidenta María del Pilar Cardona Reyna, impulsa las actividades “Mi Comunitario en tu comunidad o colonia”, que busca acercar las actividades y servicios de los Centros Comunitarios a todo el municipio.

La presidenta del DIF de Soledad informó que durante la jornada más reciente realizada en la colonia División del Norte, se atendió a más de 150 niñas y niños, quienes participaron activamente en dinámicas de convivencia y sano esparcimiento como activación física, pintura y juegos de mesa.

Cardona Reyna explicó que este esquema se implementa de manera estratégica el día de suspensión de clases por los Consejos Técnicos Escolares, con el objetivo de aprovechar ese tiempo en beneficio de la niñez y juventud soledense con actividades que normalmente se ofrecen en los Centros Comunitarios del municipio.

Precisó que cada mes el programa recorrerá distintas colonias, con la finalidad de motivar a las familias a conocer y participar en la amplia oferta de talleres, servicios y atenciones que se imparten en los ocho Centros de manera fija y permanente, entre los que destacan cursos de emprendimiento para mujeres, actividades deportivas para jóvenes y espacios de recreación para personas adultas mayores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través del DIF de Soledad, refrenda su compromiso permanente de fortalecer la integración familiar, fomentar la participación ciudadana y garantizar espacios seguros de convivencia. De esta manera, se busca reforzar los lazos entre las familias y la integración social en colonias y comunidades del municipio